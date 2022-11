¡HOLA! Luis Figo celebra su 50 cumpleaños

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 13:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La biblia de las revistas del corazón publica en portada la primera foto de Paloma Cuevas en meses. La cordobesa acudió a la inauguración del nuevo espacio de Cristina Yanes en El Corte Inglés de Castellana, en Madrid, y la revista lo define como "un encuentro de mujeres brillantes", jugando con las palabras a costa de las joyas que se venden en este corner.



Paloma coincidió allí con las chicas de su pandilla: Patricia Rato, a la que dice que "no ve tanto como le gustaría", Patricia Cerezo, ex de Ramón García, Marian Camino o la millonaria Margarita Vargas, que lleva collarín porque se sometió a una operación de cervicales en agosto y la recuperación está siendo "un poco larga". A ellas se sumaron los futbolistas Pedja Mijatovic y Luka Modric.



Luis Figo celebra su 50 cumpleaños rodeado de sus guapísimas mujer e hijas. Hola retrata algunos de los momentos de la fiesta, a la que no faltaron Marta Sánchez, Pitingo, José Mari Manzanares, María José Suárez y Escassi (que coincidieron con el ex de ella, Feliciano López), Mar Saura o Íker Casillas.



Fernando Hierro y su novia, la periodista croata Fani Stipkovic, posan por primera vez en Hola.