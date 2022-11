SEMANA Belén Esteban estalla contra Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez por acusarla de traicionar a Kiko Hernández

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 13:29h

Semana se llevan una de las exclusivas del miércoles con la publicación de las primeras fotos de Rafa Nadal Júnior, el hijo recién nacido del tenista Rafa Nadal y Mery Perelló.



Un mes después del alumbramiento, vemos a la pareja realizando recados por Palma de Mallorca, la localidad en la que residen, con el pequeño en brazos. Lógicamente, la imagen es de gran ternura: es una delicia ver al titán del deporte español agarrando a su bebé como si fuese un tesoro, sobre todo teniendo en cuenta lo celosísimos que son con su vida privada.



La revista también explica el motivo que está retrasando las obras de la vivienda familiar que Nadal adquirió en 2013 en Porto Cristo, en Manacor. Se trata de una gran casa de dos plantas con varias edificaciones y una escalinata de piedra con acceso directo al mar. En 2019, tras su boda con Mery, comenzó una reforma que iba a terminar este verano. Sin embargo las obras se están retrasando porque el tenista quiere construir un aparcamiento subterráneo, lo que obliga a picar la dura roca del acantilado sobre el que está levantada la propiedad.



Hace unos días, ‘Sálvame‘ destapaba que Kiko Hernández ha recibido una importante cantidad de dinero prestado, unos 100.000 euros, de su amiga Belén Rodríguez. Fue Jorge Javier Vázquez quien dio a conocer la noticia. También dejó caer que alguien del entorno del colaborador, se había ido de la lengua. Pues bien. Belén Esteban se ha sentido aludida y señala que el presentador la ha puesto en el punto de mira: «Estoy muy dolida». Tal es su enfado que ha hablado abiertamente del asunto en el programa: «No voy a permitir que a mí se me quiera acusar. Cuando Jorge coge el móvil y Belén Rodríguez le está escribiendo me estaba culpando a mí. Yo a Jorge… parece que le he parido. Igual que él me conoce, yo le conozco a él. Cuando Jorge se levanta y se va a David Valldeperas sé que el nombre que pone es Belén Esteban. Y por ahí no voy a pasar».



«Me callo y mi cara era un poema porque la cámara me enfoca cada tres minutos y medio. Sé que Belén se va a enfadar, pero como lleva cuatro días sin llamarme, lo voy a contar», ha explicado la de Paracuellos. «El viernes mi marido trabajaba y no me podía llevar a rehabilitación. Yo iba en un Uber y me llama Belén. Y estoy muy dolida con esa llamada. Me dice: ‘A la única persona a la que se lo ha contado es a mí y tú lo has ido contando. Yo me callo porque yo me podía expresar en ese momento. El viernes me voy a la fiesta de Los40 y no vi el polígrafo, pero al día siguiente lo vi. Yo el día que lo cuenta Belén había cinco personas. Yo quiero que digan aquí tanto David Valldeperas como Alberto, los directores, si yo he ido con el chisme. La persona a la que más unida estoy en este programa se llama Rocío. Que le pregunten a ella, que le pregunten a María Patiño o a Gema López o a Antonio Rossi, que son de los míos, si yo he contado algo».