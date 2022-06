¡HOLA! Ana Rosa : ‘Estoy muy bien. El proceso es duro, ¡no voy a engañar!, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien’

miércoles 29 de junio de 2022

La biblia de las revistas del corazón destaca en su portada las "espectaculares" calificaciones con las que ha regresado la princesa Leonor de Gales. A su regreso a España la estaban esperando su hermana la infanta Sofía y su madre la reina Letizia para acudir juntas el espectáculo De Sheherazade, el espectáculo flamenco que dirigen María Pagés, premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, y su pareja, Larbi El-Harti.



Ana Rosa : ‘Estoy muy bien. El proceso es duro, ¡no voy a engañar!, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien’.-



Ana Rosa Quintana ha reaparecido con una nueva imagen en la fiesta de verano de Unicorn Content, productora de ‘El programa de Ana Rosa’. En este evento, la presentadora ha hablado para los medios y ha respondido a las preguntas que le han planteado con respecto a su cáncer de mama y su vuelta a la televisión.



Ana Rosa reconoce que el tratamiento ha sido duro, pero que lo ha llevado bien (dentro de lo que cabe). Quiere sacar algo positivo de este golpe de la vida y por eso dice sentirse afortunada por el inmenso cariño que ha recibido por parte de sus amigos, familiares y compañeros.



Ana Rosa Quintana: "Ha sido precioso por el cariño recibido, pero me lo podía haber evitado"



“Estoy muy bien. Durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. He sentido el cariño de todos los compañeros, ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, han sido siete meses…



… Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... en el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad”, comenta Ana Rosa con su particular sentido del humor.



Ana Rosa, sobre su nueva imagen: "Siempre pensé que cuando dejara la televisión, me cortaría el pelo y teñiría de platino"

La presentadora también ha hablado de lo más llamativo en su reaparición, su nueva imagen: “De la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero todavía estoy a medio camino. Me tiene que crecer un poco más, esto no estaba preparado”.



Respecto a su regreso a ‘El programa de Ana Rosa’ (que parece estar previsto para septiembre), la presentadora habla de que se viene “un otoño caliente” y se muestra tajante y esperanzada: “Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que yo espero que pase lo que quiero que pase”.