Guarinos pide a Page y a sus delegados "que dejen de mentir y de engañar a los guadalajareños sobre la puesta en marcha de la ampliación del Hospital"

jueves 23 de junio de 2022

La vicepresidenta segunda de las Cortes regionales y vicesecretaria general del PP-CLM, Ana Guarinos, ha asegurado que “Castilla-La Mancha y Guadalajara tienen que dejar de ser tierra de paso para convertirse en tierra de oportunidades”.



Así se ha pronunciado Guarinos esta mañana en rueda de prensa donde ha afirmado que hay otra forma de hacer política; la que representa el Partido Popular desde la cercanía, la moderación, escuchando y aportando soluciones. Esta es la política que necesita España, Castilla-La Mancha y Guadalajara”.



Igualmente ha asegurado que PP “siempre ha tenido vocación de gobierno y de ser un partido ganador y de mayorías”. Hace unos meses lo vimos en Madrid, este pasado domingo en Andalucía, “donde ha triunfado la buena gestión y el rigor en la manera de hacer política, buena para Andalucía y para el resto de España, la forma de hacer política del PP con el presidente Feijóo a la cabeza”.



Por ello, la vicesecretaria general del PP-CLM ha afirmado que el PP está preparado para volver a Gobernar, en España y en CLM. “Necesitamos avanzar, responder a las necesidades de las personas, y hacerlo con cercanía, con humildad y con mucho trabajo”.



Guarinos ha criticado que el gobierno socialista de Page, “esté cada día más preocupado en su propio interés que en atender las necesidades de las personas y de las familias”. Además, ha señalado que los socialistas en nuestra región “están por detrás de los acontecimientos y han perdido la conexión con la sociedad y con su tierra”.



También ha reprochado a los socialistas “que no hayan sido capaces de gestionar bien la peor pandemia vivida” y ha recordado que las listas de espera “son un verdadero suplicio” para quienes están esperando una intervención quirúrgica, una consulta o una prueba diagnóstica. Cada día hay más personas en situación de vulnerabilidad social, “tenemos la inflación más elevada de toda España y tenemos un Gobierno que, además de haber convertido a esta región en la segunda con mayor deuda en relación con el PIB, no es capaz de ejecutar, de invertir los Fondos Europeos”.



Frente a esta nefasta gestión, “en el Partido Popular tenemos ilusión, humildad, capacidad de hacer las cosas bien, trabajo y sensibilidad”. Para Guarinos son necesarias políticas alternativas “a las que hoy nos ofrecen quienes gobiernan, y esas políticas son las que ofrecemos desde el PP y para las que volvemos a pedir la confianza”. Las elecciones de este pasado domingo, ha aseverado, “dicen mucho, hablan de un cambio de ciclo en España, de la vuelta a la sensatez, al rigor, a la moderación”



Nuevo Hospital de Guadalajara: “siete años de anuncios e incumplimientos”



En otro orden de cosas, Ana Guarinos se ha referido al retraso en la puesta en marcha de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara y las “lamentables excusas que viene ofreciendo el Gobierno socialista de Page después de siete años de anuncios y de incumplimientos” y ha pedido a Page y a sus delegados “que dejen de mentir y de engañar a los Guadalajareños”.



Sobre las declaraciones que hacía esta misma semana el delegado de la Junta, Eusebio Robles, en las que afirmaba que fue el gobierno del PP el que paralizó las obras de ampliación, Guarinos ha aseverado “que se le tenía que caer la cara de vergüenza” al realizar esta afirmación. Las obras de ampliación del hospital, ha afirmado, “se paralizaron por las empresas adjudicatarias como consecuencia de los retrasos en los pagos que acumulaban de un Gobierno socialista en el año 2011, con más de 20 millones de euros”. Y ha aseverado “que por mucho que repitan un mantra, no lo van a convertir en verdad nunca”.



La vicesecretaria general también ha aprovechado para recordar el extenso cronograma de incumplimientos de Page y su Gobierno socialista sobre la ampliación del Hospital.



En mayo de 2016 Page anunció que habría que esperar tres años para que el Hospital estuviese terminado y funcionando 2019. En julio de 2018 dijo que las obras estarían listas a finales de 2020. En marzo de 2020 dijo que el hospital abriría en abril de 2021. En septiembre de 2020 anunciaba que las obras estarían finalizadas en verano de 2021 y que se pondría en marcha todo el plan funcional de lo que sería la remodelación de la parte antigua. En septiembre de 2020 también anunció que en dos semanas estaría el cronograma de traslado que se ejecutaría en mayo. En agosto de 2021 el Sescam firmaba la recepción parcial de la ampliación del hospital de Guadalajara, quedaba el equipamiento del edificio y el traslado y se dio como fecha para el traslado el 23 de abril de 2022. En abril de 2022, reconocen que el traslado al nuevo edificio está paralizado y sin nueva fecha.



Después de todos sus incumplimientos, el pasado 25 de mayo, Page hacía unas declaraciones en la presentación del Plan Funcional de la reforma del antiguo Hospital asegurando que Guadalajara había pasado de tener un hospital nuevo a dos. “Increíble la desfachatez que tiene un presidente que, sin haber sido capaz en siete años de poner en marcha la ampliación del hospital, afirma sin ruborizarse que en Guadalajara tenemos dos hospitales”.



La única realidad “es que han sido siete años de anuncios, siete años de mentiras, siete años de incumplimientos del PSOE y del Gobierno de Castilla-La Mancha”. Guadalajara tiene un hospital de 40 años y después de siete años Page “todavía no ha sido capaz de poner en funcionamiento la ampliación del hospital de Guadalajara”, ha zanjado.