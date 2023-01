El PP-CLM exige a Page y al socialismo de Castilla-La Mancha y de España que “digan basta ya a la deriva autoritaria de Sánchez” y defiendan a CLM y a España”

En la manifestación que ha tenido lugar esta mañana en Madrid, convocada por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil española

sábado 21 de enero de 2023

sábado 21 de enero de 2023 , 17:23h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y candidata del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad de Guadalajara, Ana Guarinos, ha denunciado que tenemos un Gobierno “que no nos merecemos, un Gobierno que está desmantelando España, un gobierno que se ha puesto del lado del populismo y de los independentistas y en contra de todos los españoles, un gobierno que está tomando decisiones en contra de la Constitución, en contra de la Democracia y en contra del Estado de Derecho”. En definitiva, un gobierno que “está en contra de todos y a favor exclusivamente de sí mismo para continuar un día más en el sillón”.



Así se ha pronunciado Guarinos durante la manifestación que ha tenido lugar esta mañana en Madrid convocada por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil española que dicen, al igual que la mayoría de los españoles, “basta ya a tanto despropósito”. Guarinos ha señalado que todos los asistentes hemos salido a la calle “porque España se merece un Gobierno diferente, no queremos un Gobierno que manosee las Instituciones. Queremos un Gobierno que respete la Constitución que nos dimos los españoles en el 78 y el mejor momento de libertad y prosperidad que hemos tenido desde entonces, así como la Concordia que todos los españoles conseguimos y que hemos defendido y mantenido desde 1978”.



Guarinos ha criticado que “no podemos tener un Gobierno que elija como socios de gobierno a populistas, independentistas y a los herederos de una banda terrorista, y no a los constitucionales. No podemos tener un Gobierno que elimine el delito de sedición, rebaje las penas del delito de malversación, y permita que más de 200 agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas o salido de la cárcel. No Podemos tener un gobierno que legisle en contra de España y de los españoles.”



Por todo ello, desde este escenario, el PP-CLM ha exigido a todos los socialistas que se pongan del lado de la Constitución y que defiendan España. Hoy más que nunca es necesaria la unidad de todos los constitucionalistas y desde Madrid han preguntado al PSCM-PSOE y a Emiliano García-Page “¿dónde están hoy aquellos que se llaman a sí mismos defensores de España y de la Constitución? ¿Dónde están aquellos que dicen, de palabra, que están en contra de lo que dice y hace Sánchez pero que luego son los primeros y los mejores sanchistas? Hoy, el mejor aliado de Pedro Sánchez en España es Emiliano García-Page desde Castilla-La Mancha.



Castilla-La Mancha y España demuestran secundando esta manifestación “que resistiremos, que España no se vende, que no tiene precio, y que los españoles lo vamos a demostrar el próximo 28 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, y posteriormente en las elecciones generales, “el Partido Popular está preparado para volver a gobernar y Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente de España porque así lo quiere la sociedad civil”.



Por su parte, el candidato a la Alcaldía de la ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, ha apuntado que la presencia de Toledo en esta manifestación “es significado de apoyo a la Democracia, a la libertad y a la Constitución”. Velázquez ha recalcado que la Constitución “es la garantía de nuestro bienestar y es el documento jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico y Pedro Sánchez lo está poniendo constantemente en tela de juicio”. También ha señalado que las últimas medidas del gobierno “hacen mucho daño” a los españoles a los castellanomanchegos. “Los toledanos no queremos un gobierno como el del PSOE, no queremos que nos gobiernen los independentistas catalanes y por ese motivo estamos aquí para decir basta ya al peor Gobierno que ha tenido España, el peor presidente del país, como es Pedro Sánchez, y a muchos de sus líderes territoriales, como Page en Castilla-La Mancha, o la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón que utilizan las instituciones como herramientas y sucursales del Sanchismo”.



Finalmente, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha defendido que Talavera está hoy en Madrid para defender la Democracia y la Constitución. Durante más de 40 años los españoles hemos estado viviendo en paz, “y ha sido llegar Sánchez y poner en quiebra la convivencia entre nosotros”. Por ello, desde Talavera dicen a Sánchez “alto y claro” que “no estamos dispuestos a que ponga en riesgo la Constitución de todos, porque las leyes que están aprobando en el Congreso y en el Senado van en contra de la unidad de España y de la convivencia”.