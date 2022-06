Paco Núñez: "Page no se ha atrevido a llevar la contraria a Sánchez ni en Ferraz ni en Moncloa ni una sola vez"

jueves 23 de junio de 2022

La victoria del Juanma Moreno en las elecciones andaluzas del pasado domingo ha impulsado al PP en otras CCAA de España y también a nivel nacional. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que "la demoscopia nos da bien y las sensaciones de la calle son muy buenas".



Núñez ha comentado que cuando llegue el momento de las elecciones municipales y autonómicas de 2023 confrontará contra el actual presidente de C-LM, Emiliano García Page, o con la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Ha asegurado que lo que tiene "claro" es que se va a "enfrentar al socialismo le ponga cara Page o Rodríguez".



El líder popular castellano-manchego ha dicho que "es una agenda socialista contra la que hay que luchar. Que sube impuestos, que nos mantiene en el vagón de cola, que nos tiene el peor dato de inflación y la que peor ha gestionado la pandemia". Paco Núñez ha indicado que quiere "combatir a una agenda socialista que está empobreciendo a Castilla-La Mancha".



Ha comentado que "lo que ha cambiado en Andalucía no es solo un gobierno que gestiona bien: es que le ha cambiado el espíritu que le ha demostrado que puede ser locomotora y no vagón de cola". "Estoy cansado que C-LM sea vagón de cola", ha añadido.



Núñez ha dicho que su prioridad es la de que "el socialismo deje de gobernar en Castilla-La Mancha": "Que la agenda socialista deje de marcar el día a día en Castilla-La Mancha es fundamental". El líder popular castellano-manchego no ha descartado pactar con Vox –"Evidentemente, mi prioridad es ganar las elecciones. La demoscopia nos dice que la suma de PP y de Vox superaría al PSOE, pero también nos dice que el PP está a dos puntos del PSOE. Nosotros vamos a trabajar por las 919 candidaturas que tiene el PP en Castilla-La Mancha"– y ha insistido en el refuerzo que ha tenido su formación política tras las últimas elecciones andaluzas: "La victoria de Andalucía, la tranquilidad que ha trasladado el presidente Feijóo, la confianza de que el modelo de Ayuso funciona en Madrid e irradia al entorno… todo eso ayuda a que las candidaturas municipales sean más fuertes".



Page no comenta la situación de Oltra

El presidente del PP en Castilla-La Mancha ha condenado la situación de Mónica Oltra. Ha dicho que le parece "una de las cuestiones más repugnantes que ha vivido la democracia española en estos años y me parece vergonzoso que ningún dirigente socialista lo haya denunciado".



En este sentido, ha aprovechado para recordar que Emiliano García Page dio que le dejaran "tranquilo" y él piensa que "hay que condenarlo" aprovechando "cualquier micrófono para hacerlo". Por todo lo que implica, no vale el silencio. El socialismo ha callado", ha dicho.



Page, ¿antisanchista?

Además, el presidente del PP de Castilla-La Mancha se ha referido al presunto carácter antisanchista de Emiliano García Page: "Es muy de ir a un medio de comunicación, especialmente, si es nacional, y dejar un titular". Sin embargo, ha recordado que su número dos, "el señor Gutiérrez, es diputado nacional. Yo nunca le he escuchado llevarle la contraria a Sánchez. Page tiene trece senadores en el Senado. Hace unas semanas, se votaba en el Senado una propuesta para despenalizar cualquier ataque a la Corona o cualquier ultraje a España. ¿Qué votó el PSOE de Castilla-La Mancha? Con el PSOE, Podemos, ERC y Bildu". "Page, realmente, no se ha atrevido a llevar la contraria a Pedro Sánchez ni en Ferraz ni en Moncloa ni una sola vez", ha agregado.



La CAM y Andalucía, enemigas del socialismo

Los oyentes de Es la Mañana de Federico han preguntado al presidente del PP en Castilla-La Mancha por la gestión de García Page sobre el turismo y la posibilidad de que los populares en la región ganen en las próximas elecciones y puedan gobernar.



Sobre el PP en C-LM ha dicho que "está completamente unido en la campaña electoral y centrado en la tarea única de desterrar el socialismo". "Nosotros salimos a ganar y estoy convencido que podemos hacerlo" porque "hay una alternativa real para C-LM y nuestro único enemigo es el socialismo", ha apuntado. En cuanto a los pactos para gobernar ha dicho que va a "buscar estabilidad para mi tierra cuando se abran las urnas pero salimos a ganar".



Núñez ha comentado además cómo el socialismo está atacando a la Comunidad de Madrid. Ha dicho que "uno de los problemas que han tenido los dirigentes de C-LM es que han visto a Madrid como un enemigo" porque "Madrid se ha convertido en la gran economía del país". En este sentido, ha añadido que "la Andalucía de Juanma Moreno" es ahora "una de las grandes economías" y como su región "está en medio, hay que aprovecharlo". "Madrid no es un enemigo como sí es para los socialistas y como lo será Andalucía", ha comentado el dirigente castellanomanchego que piensa que "tenemos que implantar la seriedad y la gestión de Alberto Núñez Feijóo en C-LM.



Sobre el turismo, Paco Núñez ha dicho que "el problema" que hay en C-LM es que "no se ha aplicado una agenda de desarrollo turístico global para la región" y que el Gobierno de García Page "tendría que ser el que liderara los proyectos" cuando C-LM "tiene muchas posibilidades".