Acusan a Page de "falsear y manipular algo tan sagrado como son las listas de espera quirúrgicas, estamos en manos de trileros"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 03 de mayo de 2022 , 18:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicesecretaria general del PP-CLM y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha exigido a Emiliano García-Page “que deje de jugar con la salud de las personas”, toda vez que se ha conocido que el Gobierno regional del PSOE “ha manipulado” los datos de las listas de espera que ha remitido al Sistema Nacional de Salud Pública, como ha dado a conocer Diario Médico.



En rueda de prensa en Talavera de la Reina (Toledo) junto con el presidente del PP local, Santiago Serrano, ha reiterado que los datos de las listas de espera “están falseados” por parte del Gobierno Regional, ya que hace seis meses Castilla-La Mancha era la comunidad autónoma “que tenía los peores datos de lista de espera quirúrgica” a tener los mejores; ha pasado de 286 días en diciembre de 2020 a 113 días en diciembre de 2021, “como si se trata de un milagro”.



Además, ha explicado Guarinos, “no se ha contratado a más personal en ese tiempo”, como corroboran los propios sanitarios, y durante la pandemia tampoco se han realizado intervenciones quirúrgicas, por lo que este cambio en los datos de las listas de espera “solamente puede obedecer a una operación de manipulación y falseamiento por parte del Gobierno regional, que son unos auténticos trileros que están jugando con la salud de las personas”, algo que para la vicesecretaria general del PP regional “es muy grave”, ya que han desaparecido de las listas de espera miles de personas.



En ese sentido ha explicado que de diciembre del año 2020 a diciembre de 2021 Toledo ha pasado de 3.423 personas en lista de espera quirúrgica a 17, Guadalajara de 1.879 a 12, Ciudad Real de 649 a 0, cuenca de 10 a 0 y Albacete de 1.747 a 244 , por lo que “es evidente que el Gobierno de Castilla-La Mancha está jugando con una serie de datos que no son reales”, por lo que tiene que dar una explicación “inmediata” de la falsificación de estos datos que he enviado al Sistema Nacional de Salud y de por qué “el Gobierno de Castilla-La Mancha se presta a la manipulación de algo tan sagrado como son las listas de espera quirúrgicas”.



Para Guarinos, el Gobierno de Castilla La Mancha “está jugando con la salud de las personas”, aunque no es la primera vez que Page “nos sorprende negativamente”, como cuando compraron respiradores en Barajas “pero resultaron ser ventiladores y no servían para hacer frente a la pandemia”, o como cuando la directora general del SESCAM dijo que los sanitarios tenían medios suficientes, pero que no los sabían utilizar bien. Page faltó al respeto a los mayores y llegó a decir en una entrevista que no importaba el número de personas que estuvieran falleciendo porque “ya echarían la cuenta definitiva”.



Por eso, la vicepresidenta segunda de las Cortes ha exigido al Gobierno regional “que deje de manipular” algo tan sagrado, y al hacerlo, Page y el Gobierno de Castilla-La Mancha están demostrando que les importa muy poco la salud de las personas al estar jugando como los trileros “a ver qué datos pongo y qué datos quito, lo que es muy grave”.



Durante la pandemia, ha recordado Guarinos, la región era la comunidad autónoma con mayor tasa de mortalidad y con mayor tasa de letalidad de toda España, lo que ha revelado la pésima gestión del Gobierno de Page, y ahora “con la manipulación de estos datos del Sistema Nacional de Salud están demostrando que las personas aparecen y desaparecen como si fueran números y que no les importa en absoluto”.



Desde el Partido Popular, ha reiterado Ana Guarinos “vamos a denunciar estas maniobras y vamos a pedir explicaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha de inmediato”.