Guarinos pide a Sánchez y a Page que “digan sí” al Plan Económico propuesto por Feijóo y Núñez “que busca ayudar a familias y a empresas a salir de esta crisis”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 25 de abril de 2022 , 18:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicesecretaria general del PPCLM y vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales, Ana Guarinos, ha expuesto en Azuqueca el Plan Económico que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, entregó a Sánchez el viernes pasado. Un plan dirigido fundamentalmente “a solucionar una serie de problemas que tiene España y los españoles, con total y absoluta lealtad y con el claro objetivo de aliviar la pesada carga que hoy tienen que soportar las familias y empresas de nuestro país”.



Así se ha pronunciado Guarinos esta mañana en rueda de prensa en Azuqueca de Henares, acompañada por el secretario provincial, Alfonso Esteban, y la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de esta localidad, Aure Hormaechea. En este marco, la parlamentaria regional ha explicado que el Plan Económico de Feijóo y del PP se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos se centra en una reducción del gasto burocrático. Guarinos ha apuntado que España tiene 23 ministerios, junto con el presidente del Gobierno, y ha recordado “se trata del Gobierno más caro de la historia de España y que, en consecuencia, hay margen para reducir el gasto burocrático comenzando por el propio Gobierno y el presidente, y los altos cargos del mismo”.



En segundo lugar, ha subrayado que los Fondos Europeos son una magnífica oportunidad que tenemos que aprovechar, y que están encaminados a paliar los efectos de la pandemia y de la crisis económica y social derivada de la misma. En este sentido, ha lamentado que esos fondos no estén llegando a las familias y empresas, y por ello, desde el PP “proponemos que se rehaga una buena redistribución de los mismos para que cumplan su finalidad y para que lleguen a las familias y a las empresas, garantizado así el crecimiento económico y el empleo que tanto necesitamos”.



Guarinos ha explicado que el tercer pilar propone reformas estructurales. En este momento la economía española está en una situación “especialmente delicada” donde las perspectivas del crecimiento han cambiado, obligando al Gobierno a modificarlas. Con todo, el Gobierno de Pedro Sánchez “no está introduciendo ningún tipo de reforma estructural que posibilite que las empresas puedan crecer, invertir y crear el empleo que tanto se necesita”.



El cuarto pilar se centra en la bajada de impuestos, “una bajada a la que constantemente se está negando tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha”. Guarinos ha aseverado que en este momento hay margen suficiente para bajar los impuestos y ha puesto de ejemplo que hace un año los españoles pagábamos por un litro de gasoil o por la luz la mitad de lo que pagamos ahora, lo que significa que estamos pagando también el doble de impuestos que pagábamos hace un año por lo mismo. “Es decir, que el Gobierno de España está recaudando el doble y que al Gobierno de Castilla-La Mancha también le está llegando más dinero como consecuencia de ese incremento recaudación”.



Igualmente, ha señalado que el Gobierno de España tenía previsto recaudar este año a nivel nacional 9.000 millones de euros más, y que solo en los dos primeros meses ya ha recaudado 7.500 millones, mucho más de lo que tenía previsto. Por ello, “este plan pide que esas cantidades que están llegando de más al Gobierno se devuelvan a los españoles en forma de una bajada de impuestos”.



En esta línea, Guarinos ha recordado que nada más llegar Page al Gobierno subió los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, de Actos Jurídicos Documentados y el Sucesiones y Donaciones, y que no han bajado en ningún momento el tramo autonómico del IRPF. A todo esto, hay que sumarle el nuevo impuesto al agua que ha creado, que aunque lo haya dejado en “suspenso”, lo volverá a sacar en unos meses, porque se ha negado a suprimirlo definitivamente y “lo tiene guardado para sacarlo cuando menos lo esperemos”.



Mientras nuestra región se encuentra en la octava posición con mayor presión fiscal de toda España, en la duodécima en esfuerzo fiscal y la inflación que estamos sufriendo se acerca al 12%, la más elevada de España,, “el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha hacen caja y son cada día más ricos, y los castellano manchegos y españoles somos cada día más pobres porque pagamos más por lo mismo. Estamos pagando más impuestos, y los gobiernos no están devolviendo lo que pagamos de más para aliviar la carga que pesa sobre las familias, para hacer más competitivas a las empresas o para que los agricultores y ganaderos puedan tener explotaciones rentables”.



Por todo ello, desde el Partido Popular se seguirá pidiendo al Gobierno de España y al de Castilla-La Mancha, a Sánchez y a Page, que digan “sí al Plan de Feijóo y de Núñez”, recordando que en cerca de 20 ocasiones Page ha dicho no a bajar impuestos pero que, pleno tras pleno, en las Cortes de Castilla-La Mancha, continuarán proponiendo una rebaja fiscal, que es lo que se necesita. En definitiva, que “diga sí a España y a los españoles porque es lo que necesitan”.



Finalmente, la vicesecretaria regional ha apuntado que las cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han apostado por esta bajada de impuestos, y están demostrando que con esta acción “están recaudando más, están creciendo más, y están creando más empleo que todas las del PSOE juntas”. Por lo tanto, “este es el modelo que pedimos a Sánchez y a Page para que lo apliquen en España y en Castilla-La Mancha”, ha concluido.