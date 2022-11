El PP-CLM presenta enmiendas a los presupuestos regionales de Page en relación con la provincia de Guadalajara por importe de 90 millones de euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 30 de noviembre de 2022 , 17:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y parlamentaria regional por Guadalajara, Ana Guarinos, ha avanzado que el PP-CLM ha presentado enmiendas a los presupuestos regionales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, en relación con la provincia de Guadalajara, por importe de 90 millones de euros.



Así se ha pronunciado Guarinos en rueda de prensa, acompañada por el secretario provincial, Alfonso Esteban, y el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, donde ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales ha presentado un total de 693 enmiendas parciales a los presupuestos regionales de 2023 por importe de 874 millones de euros.



La parlamentaria regional ha asegurado que el PP-CLM se ha visto obligado a enmendar unos presupuestos que “no sirven para abordar la situación actual por la que atraviesa la región, que no resuelven los problemas que tienen las personas ni las familias, que no son fruto del diálogo y del acuerdo con la sociedad civil y que no responden a las necesidades de los ciudadanos”.



A su juicio, los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno socialista de Emiliano García-Page “no tienen credibilidad, al igual que el Gobierno de nuestra región”, y ha recordado que según la encuesta de El Mundo publicada ayer, el 64% de los castellano manchegos considera que “Page no es un buen gobernante y no aprueban su gestión”.



Ante esta situación, Guarinos ha aseverado que estamos ante “los últimos presupuestos de Page porque los del próximo año serán los de Paco Núñez, por tanto los del PP-CLM. También ha hecho referencia a la encuesta de El Mundo, Sigma Dos que revela que “Page está al borde de perder Castilla-La Mancha”, mientras que el PP-CLM “está cada día más cerca de ganar las elecciones y Paco Núñez cada día más cerca de ser presidente de esta región”.



Las enmiendas de la provincia de Guadalajara alcanzan los 90 millones de euros, y ha destacado los 18 millones de euros destinados al proyecto del desdoblamiento de la CM-101 desde Guadalajara hasta Humanes, así como dos millones de euros para el inicio de los trámites para acometer la circunvalación de Marchamalo. Ambas iniciativas “han sido prometidas en numerosas ocasiones por Page y por los socialistas pero, una vez más, no han incluido ni un solo euro en el presupuesto para iniciar estos dos proyectos que son esenciales para garantizar el desarrollo de la ciudad y de una buena parte de la provincia”.



También se incluye el arreglo de la carretera integral de Guadalajara a Illana, la CM-2054 con 600.000 euros; el acondicionamiento de la CM-110 (Sigüenza, Alcolea del Pinar), (Cañamares y Somolinos), y accesos al núcleo urbano de Atienza), con 2,5 millones de euros; el acondicionamiento de la CM-1005 de Miedes de Atienza hasta el límite con la provincia de Soria, con 300.000 euros; o el arreglo de la CM-2005 de Brihuega a Tendilla con 2,5 millones de euros, entre otras.



Igualmente ha subrayado la apuesta por el acondicionamiento de un bloque de carreteras que transcurren por el Alto Tajo, del que ha apuntado que existe una señalización vertical que instaló el Gobierno regional hace siete años advirtiendo del mal estado del firme y “hoy, siete años después no han hecho absolutamente nada, y tampoco lo contemplan en los presupuestos”. Algunas de estas carreteras son la CM- 2111 hasta Orea, para la que se han pedido más de tres millones de euros; la que va de El Pobo a Alustante y fin del término regional, la CM-2112 con otros 2,5 millones de euros; o dos millones de euros para el acondicionamiento de CM-210 (Cillas-provincia de Zaragoza y hasta conexión con Terzaga). También han pedido que el Gobierno estudie un Convenio con la Comunidad de Madrid para el arreglo de carreteras limítrofes, citando la M117 que une El Casar con la vecina comunidad de Madrid.



Otra enmienda de 2,4 millones para mejorar las líneas de autobuses y trenes recortadas y todavía no restituidas, y el acondicionamiento de polígonos industriales para toda la provincia, por importe de cinco millones de euro.



En materia de infraestructuras hidráulicas, Guarinos ha apuntado que muchos ayuntamientos están recibiendo requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Tajo por no tener depuradoras. En este sentido, ha recordado que los municipios no tienen recursos para la construcción de este tipo de infraestructuras, y que es la “inacción de la Junta en la construcción de este tipo de infraestructuras la que está suponiendo elevadas multas y sanciones a los consistorios”. Guarinos ha recordado que los afectados “están en una situación delicada” y llevan tiempo reclamando la colaboración del Gobierno regional para ponerlas en funcionamiento. Por ello, se ha pedido la apertura de una partida de 10 millones de euros para empezar a trabajar en estos proyectos y que sean realidad más pronto que tarde.



En materia sanitaria, ha destacado una enmienda para mejorar el acondicionamiento del Consultorio local de Alovera y convertirlo en centro de salud, por importe de 1,5 millones de euros; la reforma del consultorio local de Quer, por importe de 300.000 euros; y el incremento de las partidas destinadas a mejorar y reforzar el número de profesionales sanitarios, subrayando “la necesidad de incrementar el número de profesionales en Atención Primaria”.



Igualmente, ha destacado otras enmiendas para los municipios de Molina de Aragón para el edificio de servicios múltiples, por importe de 800.000 euros; en Cifuentes para la restauración de patrimonio o en Cifuentes para la rehabilitación en Escalerillas, Barbacana, Convento de Santo Domingo y entorno BIC de la Iglesia, acondicionamiento del colegio y del instituto, por importe de 1,2 millones de euros; así como mejoras y reformas en centros educativos de la provincia, incluida la construcción del prometido IESO en Torrejón del Rey, esta última por importe de 2,5 millones de euros, y un nuevo colegio en Pastrana por importe de 800.000 euros.



El bloque de enmiendas de la provincia de Guadalajara incluye numerosas propuestas para la ciudad de Guadalajara entre las que ha destacado la recuperación del Ateneo de Guadalajara, por importe de 500.000 euros; la remodelación del colegio Alvar Fáñez de Minaya, por importe de 800.000 euros; la remodelación del colegio Pedro San Vázquez, por importe de 450.000 euros; el acondicionamiento e iluminación del puente atirantado de la Ronda Norte, con 600.000 euros; la rehabilitación del Fuerte de San Francisco por importe de 15 millones de euros; o 2.000.000 euros para la primera fase de la construcción de una piscina cubierta. Guarinos también ha pedido que el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Guadalajara “sea una realidad”.



La vicepresidenta segunda de las Cortes ha apuntado que el PP-CLM sigue pidiendo la conexión Alcorlo-Beleña, prometida por Page en 2016 “y que siete años después sigue sin ser una realidad.”



Igualmente, se incluyen enmiendas para poner en marcha de inmediato los Planes Especiales para el Señorío de Molina y Sierra Norte de Guadalajara, se sigue demandando un Plan estratégico para el Corredor del Henares, para que pueda competir en igualdad de condiciones y oportunidades con la parte del corredor de la vecina Comunidad de Madrid.



También se ha referido a la enmienda que reclama un Plan de Dinamización y Desarrollo de los municipios afectados por el desmantelamiento y cierre de la Central Nuclear José Cabrera, de Zorita. Guarinos ha recordado que en 2020 se firmó un protocolo “y no se ha vuelto a saber nada, le han vuelto a fallar una vez más a la provincia de Guadalajara.”



Finalmente,Guarinos ha señalado que Guadalajara se ha quedado fuera de las ayudas nacionales y europeas a las zonas con mayor despoblación en el periodo 2021-2027, de las que solo se beneficiaran Cuenca, Soria y Teruel. Por ello, han presentado una enmienda que pide al Gobierno regional que, de forma urgente, realice todas las actuaciones necesarias para que la Unión Europea considere las particulares características de la provincia de Guadalajara con respecto a su consideración como zona despoblada con muy baja densidad de población, a los efectos de ser incluida en el mapa de ayudas europeas y, en consecuencia, le sean de aplicación los regímenes especiales de ayudas y beneficios fiscales, en materia de contratación y de naturaleza análoga, de forma similar a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. “Sería una injusticia que Guadalajara se quedara fuera de estas ayudas, teniendo en cuenta que comarcas como la de Molina tienen una densidad de población de 1,6 habitantes por Km/2”, ha dicho.



Guarinos ha asegurado que todas estas enmiendas “son posibles y necesarias, y que si no son atendidas ahora, las haremos realidad en mayo del próximo año, cuando el proyecto del PP-CLM y de Paco Núñez ganen las elecciones”.



A nivel regional



Guarinos ha destacado que en materia sanitaria a nivel regional se ha presentado una batería de enmiendas que ascienden a 185 millones de euros, de los cuales: 45 millones se destinan a la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria; 30 millones de euros para poner en marcha un Plan de Choque contra las Listas de Espera; o 21 millones de euros para el fortalecimiento de la contratación de personal, especialmente destinado a la mejora de la Atención Primaria.



La parlamentaria regional también se ha referido al Plan de Apoyo a la Natalidad, cifrado en 22 millones de euros con los que se pretende mejorar la conciliación familiar, apostar por la gratuidad de la educación entre 0 y 3 años, e incluyendo ayudas a las trabajadoras autónomas que tengan hijos.



Otra enmienda contempla la puesta en marcha de un Fondo de Contingencia para el Tercer Sector, “uno de los acuerdos que ya se habían tratado con los representantes del mismo con anterioridad y que se consolidó en los encuentros encuadrados dentro del Foro Permanente por el Futuro de Castilla-La Mancha”.



Del mismo modo se apuesta por destinar 68 millones de euros directamente para autónomos y pymes con el fin de que puedan mitigar la situación económica sobrevenida por la crisis. Además, se propone la organización de talleres de empleo vinculados a las zonas rurales para potenciar las oportunidades que tienen dichas zonas para la gente joven, con el fin de que puedan recalar en el mercado laboral.



En el área de agricultura y ganadería destacan enmiendas por valor de 10 millones para mejorar caminos rurales, o 42 millones directamente destinados al apoyo de las actividades de la agricultura y la ganadería regional.



En el ámbito de Educación, Cultura y Deporte destacan los 88 millones de euros poniendo de especial relevancia el desarrollo de una nueva Ley del Deporte, recordando la propuesta propia de contar con una Consejería de Deportes, con varios fines entre los que destaca el fomento del deporte federado, las ayudas al deporte base, las destinadas a clubes y asociaciones deportivas, el apoyo al deporte popular y la colaboración con árbitros y jueces. Además de un verdadero plan de mejora de infraestructuras deportivas.



Sobre política fiscal e impuestos, Guarinos ha apuntado que el Gobierno socialista de Page prevé recaudar vía impuestos y tasas más de mil millones de euros. Esta es la única previsión cierta del presupuesto de Page, su afán recaudatorio, en un momento en el que las familias no llegan a fin de mes, les cuesta pagar el recibo de la luz, del gas, la hipoteca…en lo único que piensa el PSOE de Page y Bellido, es en la “voracidad recaudatoria”.



Estas enmiendas “son posibles y son necesarias. Ofrecemos una batería de soluciones que, si no son atendidas ahora y son rechazadas, las pondrá en marcha Paco Núñez y el PP a partir del 28 de mayo del próximo año, momento en el que los ciudadanos nos van a dar la confianza para gobernar y hacer las cosas como esta provincia y esta región se merecen”, ha concluido.