Guarinos pide a Page que acepte las propuestas del PP-CLM para bajar impuestos, modernizar la Atención Primaria, mejorar la Especializada y recuperar la Carrera Profesional Sanitaria

lunes 27 de junio de 2022

Asegura que Castilla-La Mancha necesita más y mejor gestión, más PP y menos PSOE, y necesita personas como Paco Núñez y como Feijóo en España, políticos que actúen con “rigor, humildad, cercanía y sensibilidad”, y no personas que viven alejadas y apartadas de la realidad y de los problemas de las personas como le ocurre a Page



Espera que Page acepte la propuesta de Paco Núñez para que se suprima el impuesto de hidrocarburos de manera temporal, una medida que permite la Unión Europa, y en un momento de tanta complejidad económica supondría a cada castellanomanchego ahorrar hasta 35 euros al llenar el depósito de su vehículo



La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales y diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha pedido hoy a Page que “acepte” las propuestas del presidente Paco Núñez para aplicar una bajada generalizada de impuestos, modernizar la Atención Primaria y Especializada, y recuperar la Carrera Profesional Sanitaria.



Así se ha pronunciado Guarinos, -en rueda de prensa-, donde ha insistido que se trata de medidas “necesarias, urgentes e imprescindibles” en el momento económico y sanitario actual. “Le solicitamos que acepte estas propuestas porque son buenas para todos y necesarias en los tiempos que nos está tocando vivir”.



En este sentido, ha señalado que Castilla-La Mancha “necesita más y mejor gestión, más Partido Popular y menos PSOE, y necesita personas como Paco Núñez en Castilla-La Mancha y como Feijóo en España, políticos que actúan con “rigor, cercanía, humildad y sensibilidad”, y no personas que viven alejadas y apartadas de la realidad, como le ocurre a Page”.



De esta manera, ha asegurado que “hay muchas cosas que mejorar en nuestra región, ya que la gestión de Page está siendo “pésima”, ni ha sabido gestionar la pandemia ni los fondos europeos para superarla, unas ayudas que tendrían que llegar a los que más lo necesitan, -pymes y autónomos-, para que sus empresas puedan continuar prestando servicios y crear empleo estable y de calidad”.



“La gestión deja mucho que desear, -es manifiestamente mejorable-, y a pesar de ello, el Gobierno de Page se niega permanentemente a escuchar lo que reclama la sociedad y a aceptar las propuestas del PP-CLM”.



Así mismo, ha recordado que la grave crisis económica que atraviesa España y nuestra región es una cuestión que preocupa mucho a los ciudadanos y que los Gobiernos socialistas “no son capaces de dar soluciones”.



Guarinos ha señalado que “Castilla-La Mancha sigue teniendo la inflación más elevada de toda España, -con dos dígitos-, lo que provoca que los ciudadanos sean cada día más pobres”.



Además, ha indicado que los precios de los carburantes están en máximos históricos y que la subvención de 20 céntimos por parte del Gobierno nacional “apenas supone un alivio para las economías familiares”.



Por eso, el PP-CLM va a proponer, en el pleno del próximo jueves, “que se suprima el impuesto de los hidrocarburos de manera temporal, ya que, cuenta con el respaldo de Europa, y en un momento de tanta complejidad económica supondría que cada castellanomanchego se ahorrara hasta 35 euros a la hora de llenar el depósito de su vehículo”.



También ha advertido que nuestra región “está creciendo por debajo de la media nacional y que la renta per cápita de los castellanomanchegos es la cuarta más baja de todo el país, con los salarios más bajos en comparación con el resto de españoles”.



En cuanto al reparto de fondos europeos, Guarinos ha asegurado “que nunca habíamos tenido tanto dinero y tantos recursos para combatir la situación económica, social y sanitaria y nunca antes “se habían gestionado tan mal estos recursos” como lo están haciendo los Gobiernos socialistas de Sánchez y Page”.



Así, ha indicado que la región “está a la cola en el reparto de fondos para autónomos y pymes y que el Gobierno regional devuelve al Gobierno central el 60 por ciento de estos fondos para ayudar a estos colectivos, ya que, solo se ha ejecutado el 40 por ciento de las ayudas, lo que se traduce en que de cada tres euros solo llega uno y dos se pierden por el camino”.



Por otra parte, ha lamentado que en “Castilla-La Mancha ha caído la creación de empresas en el mes de mayo, cerca de un 25 por ciento, y que, por tanto, es necesario tomar medidas de inmediato”. “El Gobierno de Page no las ha tomado, y el Gobierno de Sánchez ha tomado medidas insuficientes para aliviar el peso que recae sobre las familias y las empresas”.



Además de esto, ha denunciado que el Gobierno de Page también “desoye” las propuestas del PP en materia sanitaria, “a pesar de que la gestión ha sido la peor de toda España, siendo la región que ha liderado las mayores tasas de mortalidad y letalidad”.



Los incumplimientos de Page en Sanidad

Guarinos ha recordado “los incumplimientos de Page en Sanidad”, y ha señalado que “en estos últimos días se están produciendo movilizaciones en siete hospitales de la región para recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, ya que, nuestra comunidad es la única de toda España en la que aún no se han iniciado los trámites para recuperarla”. “Page lleva siete años prometiéndola, los mismos que lleva gobernando, y los mismos que lleva incumpliendo”.



Así mismo, ha indicado que “no se pueden comprender determinados fallos en Sanidad como que la resonancia craneal del Hospital de Albacete lleve 20 días sin arreglar, o que se suspendan intervenciones quirúrgicas por falta de camas en el Hospital de Toledo”.



Además, ha señalado “que tenemos las peores listas de espera sanitarias de toda España, siendo los castellanomanchegos los que más tiempo esperamos para ser operados, con 286 días de media, y con una atención hospitalaria deficitaria, y una Atención Primaria colapsada y recortada, especialmente en los municipios más pequeños y rurales, y, a pesar de ello, Page se ha permitido el lujo de recortar el gasto sanitario por habitante”.