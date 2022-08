Castillo acusa al PSOE de Sánchez y Page de “relativizar y endulzar” la corrupción socialista al allanar el terreno para indultar a Griñán

viernes 19 de agosto de 2022

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page de “relativizar y endulzar” la corrupción de los socialistas en Andalucía, ya que en los últimos días dirigentes de este partido, entre ellos la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, están “allanando el terreno” para facilitar el indulto al condenado José Antonio Griñán.



Así lo ha indicado Castillo en rueda de prensa en la sede regional del PP, en Toledo, donde ha asegurado que el PSOE está “abusando de forma extraordinaria” de la figura del indulto por ideología, por partidismo y por pagar favores políticos por mantenerse en La Moncloa.



El presidente del PP de Guadalajara ha destacado que los socialistas indultaron por pagar favores políticos a los golpistas catalanes condenados por el golpe de Estado en Cataluña en 2017; por ideología indultaron a una mujer condenada por secuestrar a su hijo y por partidismo están preparando el terreno para indultar a uno de los protagonistas del mayor caso de corrupción de España.



“Vemos como con el Caso ERE se banaliza y endulza la corrupción en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el PSOE está metido de lleno, y que supuso una trama para conseguir una estructura con la que mantenerse en el poder a cambio de favores y dinero, gastando 700 millones de euros de los andaluces en el pago de drogas y prostitutas”, ha dicho.



RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL



De otro lado, Castillo ha afirmado que el PSOE “intenta usar torticeramente las instituciones del Estado”, siendo el Poder Judicial “lo poco que le queda”, ya que es el “último reducto de objetividad y de equilibrio de poderes en el que el PSOE no ha metido la mano”.



Para el presidente de los ‘populares’ en Guadalajara el Gobierno de Sánchez “hace oposición a la oposición”, ya que el PP puso encima de la mesa el 11 de julio una propuesta para renovar el Poder Judicial en base a los principios del partido, que coinciden con lo que la Unión Europea reclama.



Así, esta renovación pasa por reforzar la independencia de los jueces, hacerles partícipes de la elección de aquellos que les van a representar y garantizar la independencia de la Fiscalía, que a todas luces está usando el PSOE con personas marcadas políticamente para hacer favores al Gobierno.



Castillo ha añadido que el PSOE, lejos de intentar llegar a acuerdos, ha impulsado una reforma de la Ley “por sorpresa y de forma unilateral” para controlar el Poder Judicial “a cualquier precio y cuanto antes”.



FEIJÓO Y NÚÑEZ APUESTAN POR BAJAR IMPUESTOS



El presidente provincial del PP ha destacado que los españoles están viviendo la crisis “de lleno”, algo que se debe “a la acción del Gobierno”, ya que los socialistas gobiernan “a base de ideología y de sectarismo”, olvidando que la inflación “está por las nubes”.



Así, otras regiones y otros gobiernos europeos están intentando amortiguar los efectos negativos de la inflación, cosa que no ocurre con el Gobierno de España y con el Gobierno de Castilla-La Mancha, donde “se siguen subiendo impuestos y generando nuevos”, bajo el mantra “de que de lo contrario los servicios públicos no funcionan”, algo que es “falso”.



Castillo ha recordado que la inflación en el país se sitúa en una tasa del 10,8 por ciento, alcanzando en Castilla-La Mancha el 13,2 por ciento, la más alta de España. “Esto es empobrecer a los castellanomanchegos, algo que se debe a la acción del Gobierno, el cual está haciendo todo lo contrario para evitar que esto siga subiendo”.



En este sentido, Castillo ha recordado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un plan que secunda el presidente regional, Paco Núñez, y que es “muy sencillo”, basado en una bajada generalizada de impuestos para amortiguar “el golpe”, ya que día a día es más caro llenar el depósito de un coche o hacer la cesta de la compra.



El presidente del PP de Guadalajara ha instado a los gobiernos socialistas a que hagan un esfuerzo “y reduzcan el número de asesores y de ministerios”, ya que el Gobierno de Sánchez es el “más caro de la historia” y el Gobierno de Page se sitúa entre uno de los cuatro con más personal.



Castillo ha denunciado que en Guadalajara el pasado martes la UVI móvil de Torremocha del Campo estaba sin médico, algo que ya ha sucedido en otras ocasiones cuando esta situación se produjo en Azuqueca de Henares o en Almansa el pasado año.



Por último, el presidente provincial del PP ha destacado que Alberto Núñez Feijóo y Paco Núñez apuestan por el aprovechamiento energético de los recursos con los que cuenta el país, más allá de ideología, ya que se está “dilapidando lo sensato y lo coherente” porque “no podemos decir que hay que cerrar todas las centrales nucleares cuando no hay un plan alternativo”.