Guarinos: "En Guadalajara estamos cansados de los anuncios de Page y de su falta de compromiso con la provincia"

lunes 24 de octubre de 2022 , 20:23h

La coordinadora general del PP de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha afirmado que “en Guadalajara estamos cansados de los anuncios de Page y de su falta de compromiso con la provincia”.



Así se ha pronunciado Guarinos, después de la visita de Emiliano García-Page hoy en Guadalajara, recordando que “proyectos como el del Campus Universitario llevan esperando 14 años, otros como la estación de autobuses siguen esperando la necesaria reforma y remodelación que no llegan, y otros como el desdoblamiento de la CM-101 o la Autovía de la Alcarria están durmiendo en un cajón. Por no hablar de los Planes especiales de la Sierra Norte y del Señorío de Molina, anunciados en 2016 y que se han quedado sólo en eso, en un anuncio”.



Guadalajara, excluida de las ayudas e incentivos fiscales para frenar la despoblación.



En este sentido, Guarinos ha recordado que fue Page quien prometió en 2016 Planes Especiales para frenar la despoblación en zonas como la Sierra Norte de Guadalajara y el Señorío de Molina, planes que, 6 años después, todavía estamos esperando. También le ha recordado que el 90% de Guadalajara tiene menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, y que hay zonas, como la Comarca de Molina -conocida como la Siberia de España- , que tienen menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, pese a lo cual la provincia ha quedado excluida de las ayudas e incentivos fiscales a la despoblación. Sin lugar a dudas, estamos ante un agravio comparativo entre Guadalajara y 3 provincias como Cuenca, Teruel o Soria, limítrofes con la nuestra, lo que puede incrementar las diferencias y acusar más aún el fenómeno de la despoblación. Un atropello que no tiene ninguna explicación ni justificación.



La coordinadora general y diputada por Guadalajara, ha reclamado unas ayudas que “por justicia deberían llegar a Guadalajara si queremos combatir el fenómeno de la despoblación”, así como la “acción de un gobierno”, el de Castilla-La Mancha y de un presidente como Page para “defender lo que hasta ahora no ha sabido, dejando fuera del reparto de fondos europeos a una de las provincias más necesitadas de España”.



Finalmente, la coordinadora general ha dicho que “necesitamos presidentes y gobiernos que crean en nuestra provincia y la defiendan como merecemos, y los que tenemos, es evidente que ni creen en ella ni la defienden.