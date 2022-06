Castillo reprocha “los falsos anuncios” de Page sobre la puesta en marcha del nuevo Hospital de Guadalajara

lunes 20 de junio de 2022 , 13:56h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha denunciado que ya han pasado dos meses desde la paralización del traslado a las nuevas instalaciones del Hospital de Guadalajara, tan anunciado por el socialista Emiliano García Page, “y a día de hoy seguimos sin conocer cuando se llevará a cabo este cambio tan necesario para los pacientes de la provincia de Guadalajara”.



Castillo ha hecho estas declaraciones, esta mañana en rueda de prensa, en el acceso principal al Hospital Universitario de Guadalajara acompañado por los portavoces del Grupo Popular en la Diputación y en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban y Jaime Carnicero, y los vicesecretarios de Sanidad y Formación, Roberto Narro y Armengol Engonga, donde ha criticado la falta de empatía del ejecutivo regional “que no está siendo capaz de poner a punto esta ampliación del Hospital de Guadalajara que tanto necesitamos los guadalajareños”.



En concreto, en mayo de 2016 en su primer año de gobierno, Page anunció que habría que esperar tres años para todo estuviese terminando y funcionando. En julio de 2018 aseguró que las obras del hospital estarían listas a finales de 2020. En marzo de 2020, Page afirmó que el hospital abriría en abril de 2021. En septiembre de 2020 también anunció que en dos semanas estaría listo el cronograma del traslado que se ejecutaría en mayo del 2021.En agosto del 2021 se firmó por parte del Sescam la recepción parcial de la ampliación a falta del equipamiento y traslado, dando como fecha para el mismo el 23 de abril de 2022. Y ya en abril de este año reconocen que el traslado está paralizado y sin nueva fecha.



Después de todos estos años “de anuncios, mentiras e incumplimientos”, el pasado 25 de mayo, sin haber realizado el traslado correspondiente y por tanto sin tener el hospital terminado, Page “tuvo la osadía de decir que no íbamos a tener uno, sino dos hospitales” cuando todos sabemos que la parte nueva no funciona y las instalaciones actuales están totalmente desfasadas. Afirmación que realizó “con todo descaro y sin ningún tipo de respeto por la preocupación que por la salud tienen los vecinos de la provincia de Guadalajara”.



Preocupantes listas de espera en Guadalajara



A todo esto, el presidente del Partido Popular de Guadalajara ha señalado que el Hospital de Guadalajara tiene el dudoso honor de ser el segundo hospital con mayor número de pacientes en lista de espera de toda la región “con 12.220 personas en abril de 2022, solamente por detrás del Hospital de Toledo”.



Según los propios datos del Sescam referente al mes de abril, Castillo ha señalado que el Hospital de Guadalajara es el que mayor tiempo de espera quirúrgica tiene en los servicios de; Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Oftalmología y Urología. A su vez, es el segundo hospital en la región con más tiempos de espera en Angiología, Ginecología y Traumatología.



Además, explicado que esperando una primera consulta externa en abril un paciente debe esperar para Psiquiatría más de 66 días, para Rehabilitación más de 46, para Urología más de 64 o Endocrinología más de 72 años



Para el presidente provincial estas cifras relativas a la gestión sanitaria realizada en Guadalajara por parte del Gobierno de Page “ponen en riesgo la calidad asistencial y la salud de nuestros vecinos, con el retraso en el traslado y el número elevado de pacientes en listas de espera sanitarias”.



Castillo ha afirmado que “Guadalajara no se merece este tipo de gestión sanitaria de nuestro hospital, la falta de transparencia y de información sobre los procesos quirúrgicos o de consultas externas”. Además ha asegurado “que los profesionales sanitarios que trabajan en nuestro hospital no se merecen esta falta de recursos y de criterios de planificación y organización”.



Además ha recordado el escándalo de las listas de espera del año pasado cuando el ejecutivo regional de Page maquilló “unas listas que eran realmente sangrantes”. Castillo ha recordado que según el informe del Sescam en octubre de 2021 había 2.011 pacientes de Guadalajara que estaban esperando a ser atendidos, en noviembre 1.879 pacientes y “sorpresivamente” en diciembre pasaron a tener solo 12 pacientes. Estas cifras demuestran que los socialistas “se rieron en la cara de los pacientes de Guadalajara”.



Mociones en la Diputación y en el Ayuntamiento de Guadalajara



Por todo ello ha adelantado que el Partido Popular presentará en la Diputación y en el Ayuntamiento de Guadalajara sendas mociones que se debatirán esta misma semana en sus plenos solicitando la convocatoria, lo antes posible, del Consejo de Salud del Área “con el fin de informar a sus integrantes sobre la ejecución, personal y cronograma real de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara”.



Igualmente, esta iniciativa insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a que adopte medidas urgentes de transparencia y disminución real de pacientes en lista de espera quirúrgica, de consultas externas y de técnicas diagnósticas en el Hospital de Guadalajara para que este centro deje de ostentar los peores datos, solo por detrás de Toledo.



Valoración resultados elecciones Andalucía



En otro orden de cosas, el presidente del Partido Popular de Guadalajara ha querido hacer una valoración sobre el resultado de las elecciones andaluzas que ha calificado “de histórico” para el Partido Popular.



Castillo ha trasladado la sincera felicitación desde la familia del PP de Guadalajara a Juanma Moreno y al PP andaluz “por esos maravillosos resultados” que demuestran que “la gente se ha cansado del ruido y del histrionismo y que valoran la gestión seria, responsable, de sentido de estado, y el futuro prometedor que te da el saber que tienes a un gobernante que trabaja por las necesidades de los ciudadanos, y esto es lo que representa el Partido Popular”.



Para Castillo, el resultado de ayer en Andalucía, más el trabajo que está haciendo el PP a nivel nacional, y en particular en Guadalajara y en Castilla-La Mancha, “se va a trasladar a todos los municipios de España, a todas las provincias y a todas y a todas las comunidades autónomas”.