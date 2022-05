Acusan a Page de "ocultar que Castilla-La Mancha tiene los peores datos de listas de espera de toda España, es una golfería política"

miércoles 04 de mayo de 2022

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado “la lamentable manipulación” que el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García Page, ha hecho de las listas de espera de la sanidad de nuestra región.



Moreno ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en la ciudad de Guadalajara, donde ha explicado que en el día de ayer conocíamos, a través de un medio de comunicación de ámbito sanitario y otro de carácter nacional, “la mayor golfería política que se puede cometer”. El parlamentario regional ha aseverado que “no se puede jugar” así con la salud de las personas y engañar al Ministerio de Sanidad “solamente por maquillar los datos de Castilla-La Mancha y desaparecer del primer lugar que llevamos ostentando desde hace años en demora de las listas de espera”.



El único objetivo de esta acción “es ocultar” que Castilla-La Mancha tiene los peores datos de listas de espera de toda España. Es más, cuando se estudian los datos en profundidad, parece que Page se ha convertido en el Mago Copperfield porque en el último semestre del año 2021 hemos pasado de tener 286 días de demora media en una operación en Castilla-la Mancha, a 113 días de demora según el último informe publicado.



El viceportavoz del Grupo Popular ha tachado de “golfería política” el hecho de que Page haya hecho desaparecer de las listas de espera de todos los hospitales de la región, en el mes de diciembre, a aquellos pacientes que estaban esperando más de seis meses una intervención quirúrgica.



Para demostrar esta “burda manipulación” Moreno ha detallado varios ejemplos que demuestran la desaparición “por arte de magia” de muchos de los pacientes. En el Hospital de Guadalajara a fecha de noviembre de 2021 había 1.879 pacientes esperando una operación más de seis meses, y un mes después, Page declara en los documentos oficiales que envía al Ministerio de Sanidad que solo hay 12 pacientes esperando. En el Hospital de Toledo, en noviembre de 2021 había 3.423 pacientes esperando una operación más de seis meses, en diciembre constan solo 17 según declara el Gobierno regional. Mientras que en el Hospital de Ciudad Real constaban 649 pacientes esperando en noviembre de 2021 para ser operados, y en diciembre no aparece ni un solo paciente de más de 180 días esperando.



Ahora, los datos que ofrece el Sescam de lista de espera de enero y febrero de este año han comenzado a engordar. En Guadalajara, en el mes de noviembre había 1.879, en diciembre 12 y en enero hemos pasado a tener 903. Es decir, que “estamos ante una burda manipulación de las cifras para salir del primer puesto en el telediario de las tres y que no nos vean como la Comunidad Autónoma con mayor número de pacientes esperando una intervención durante más de seis meses”.



A juicio de Moreno, parece que Page no ha tenido bastante con los espectáculos que ha dado él y su gobierno durante los primeros meses de la pandemia “cuando vimos la foto de Barajas con unos respiradores que no servían para nada, cuando afirmaba que había suficiente material sanitario para las profesiones en plena pandemia y veíamos que iban con bolsas de basura, o cuando hablaba de los fallecidos en las residencias afirmando que eran personas no válidas y que ya echaríamos cuentas”. No contento con ese bochorno, “ahora falsea y manipula unos datos tan sensibles como son los de las listas de espera”.



Por todo ello, el viceportavoz ha anunciado que el Grupo Popular va a iniciar acciones dentro del Parlamento Regional para depurar responsabilidades al máximo nivel y aquellos responsables políticos que han manipulado las cifras de pacientes que esperan una intervención quirúrgica en Castilla-La Mancha “no continúen un minuto más al frente de la gestión sanitaria en la región porque parece que están más preocupados en maquillar estos datos que en solucionar los problemas que a día de hoy seguimos teniendo con la pandemia”. Moreno ha recordado que seguimos teniendo la mayor tasa de mortalidad y letalidad del país, y, además, en los últimos días en Castilla-la Mancha se ha incrementado un 27% el numero de ingresados por Covid en todos los hospitales de la región.



Listas de Espera en Guadalajara



Moreno también se ha referido a los datos de lista de espera que ha ofrecido la Consejería de Sanidad relativos al Hospital de Guadalajara. Según los documentos oficiales hay 12.185 personas en lista de espera, 3.000 más que cuando Emiliano García Page empezó a gobernar esta región.



En la lista de espera quirúrgica hay 4.614 personas en este momento, 1.280 más que en 2015. En consultas externas el Hospital de Guadalajara tiene esperando a 5.761 pacientes, 1.100 más que cuando Page empezó a gobernar, mientras que 1.810 pacientes están esperando una prueba diagnóstica, 600 más que en 2015.



En Guadalajara “se está cometiendo una tropelía” con la gestión sanitaria y el maquillaje de unos datos que demuestran que después de los años de Gobierno de Page “las listas de espera son mayores que antes de empezar su mandato”. Por todo ello, es evidente que “Page no está capacitado para seguir al frente de esta Comunidad Autónoma”.



Sobre el nuevo retraso en el traslado al nuevo hospital de Guadalajara



El parlamentario regional ha calificado “de penosas” las explicaciones que han dado los responsables sanitarios de Guadalajara culpando, de este nuevo retraso en el traslado de algunos servicios a las nuevas dependencias del Hospital de Guadalajara, al desabastecimiento.



“Una vez más comprobamos que este retraso viene motivado por la absoluta incapacidad y una negligente actuación política por parte de los responsables políticos y no por el desabastecimiento”. Lamentablemente, ha dicho, “Page ha vuelto a engañar a los guadalajareños. Desde el año 2015 lleva engañando a esta ciudad y a esta provincia con el nuevo hospital”.



Eso sí, Moreno ha aventurado que en las próximas semanas Page volverá por Guadalajara para hacerse una foto y un nuevo anuncio y ha criticado que ponga en riesgo la salud de los guadalajareños “al anteponer sus intereses personales, y los de su partido, a los intereses sanitarios y de los ciudadanos de Guadalajara al no poner en marcha este hospital”.



Plan de Empleo Regional



En su visita a Guadalajara, Juan Antonio Moreno también ha visitado dos negocios en la ciudad para conocer de primera mano las demandas y preocupaciones de sus propietarios y mostrar el apoyo del PP-CLM a todo el colectivo de autónomos.



Moreno les ha explicado la propuesta de Paco Núñez que pide que se destine la mitad de los 94 millones de euros de los planes de empleo que Page ha anunciado, para que las empresas puedan contratar a personas desempleadas, con el aliciente de que además en caso de que salgan contratos indefinidos tuviese una bonificación de hasta 12 meses en las cuotas de la Seguridad Social.