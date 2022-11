El PP exige a Page que cese de los cargos orgánicos del PSOE a sus diputados nacionales que votaron A FAVOR de suprimir el DELITO DE SEDICION

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 29 de noviembre de 2022 , 18:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha exigido hoy a Page que cese de los cargos orgánicos del PSOE a sus diputados nacionales que votaron a favor de suprimir el delito de sedición en el Congreso de los Diputados.



Así se ha pronunciado Agudo, después de que Page haya consumado la mayor traición a Castilla-La Mancha una vez que los diputados nacionales del PSOE han votado a favor de suprimir el delito de sedición y sacar adelante así los Presupuestos Generales del Estado.



En este sentido, ha pedido a Page que cese a Sergio Gutiérrez de su cargo de número dos en el PSOE de Castilla-la Mancha, ya que es uno más de los nueve diputados que el otro día votaron a favor de eliminar el delito de sedición. “Él sí depende directamente de Page”, ha indicado.



Además, ha solicitado que cese a la diputada María Luisa Vilches o a Mariana de Gracia Canales, ya que, ambas son miembros del Comité Ejecutivo del PSOE de Castilla-La Mancha.



También, el PP-CLM ha pedido a Page que pida el cese de otros diputados nacionales que ostentan cargos orgánicos dentro del PSOE de Castilla-La Mancha en sus provincias como Luis Carlos Sauquillo, Cristina López Zamora o su ex directora general y persona de confianza, la diputada Esther Padilla, que además es vicepresidenta del PSOE de Toledo y portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados.

“Ha llegado el momento en el que Page tenía en sus manos parar esta tropelía y no ha cumplido su palabra”, ha advertido, ya que, llegó a decir que primero “rompería el PSOE” antes de que rompiera España, pero la realidad es que no ha roto el PSOE para evitar que Sánchez rompa España.



Por eso, ha denunciado que se trata de un “verdadero frade” para todos los castellanomanchegos que se han sentido traicionados por Page, puesto que “mucho hablar en medios de comunicación, pero a la hora de mandar a sus diputados que fueran coherentes con sus palabras les ha mandado hacer justo lo contrario.



Así mismo, ha recordado que Page ha dicho que los diputados nacionales del PSOE “son del Congreso”, y, sin embargo, sí les ha ordenado que consuman la traición de suprimir el delito de sedición.



Agudo ha recalcado que “los hechos son tozudos” y que lo que realmente sabemos es que, -la semana pasada-, los nueve diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron en el Congreso “con nombre y apellidos” y “en voz alta” a favor de suprimir el delito de sedición.



Además de esto, ha señalado que hace unos días Otegui decía que “no había gobierno de progreso en el Estados si no lo sostuvieran los que quieren marcharse de España, y son de izquierdas”. Y, Agudo ha añadido que “con esos señores es con quien pacta Page y ordena a sus diputados a que voten junto con los que quieren romper nuestro país, los independentistas y los proetarras”.



La secretaria general del PP-CLM ha destacado que los castellanomanchegos nos sentimos españoles y que Castilla-La Mancha es el “corazón” de España, y a los castellanomanchegos nos importa mucho lo que pase con la unidad de nuestro país.



Por eso, ha indicado que el PP cree que hablar de España es hablar de Castilla-La Mancha y que si Page dijo que antes de romper España rompería el PSOE y no ha “hecho nada para evitarlo” significa que se ha “quitado la careta” y ha sido un cobarde por no dar la cara.



Por todo lo anterior, ha vuelto a insistir que Page debería cesar de sus cargos orgánicos del PSOE a todos y cada uno de sus nueve diputados nacionales que dependen de él. “Si quiere hechos, que empiece a hacerlos”, ha concluido.