Patricio alerta sobre “el insostenible” crecimiento de las LISTAS DE ESPERA del Hospital de Guadalajara y reclama a Page que “se ponga a trabajar ya” y adopte medidas URGENTES

Afirma que estar en una lista de espera hoy se ha convertido en un auténtico tormento y en un serio problema para la salud, en mayor medida si vives en la provincia de Guadalajara. “La salud de los castellano manchegos no puede seguir siendo ignorada por el gobierno del señor Emiliano García Page”

viernes 27 de mayo de 2022 , 18:41h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha alertado esta mañana “del crecimiento insostenible” que están sufriendo las listas de espera sanitarias en la provincia de Guadalajara. Patricio ha asegurado que estar en una lista de espera hoy “se ha convertido en un auténtico suplicio y en un serio problema para la salud”.



La portavoz provincial ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa esta mañana donde ha alertado sobre la situación de la Sanidad en Castilla-La Mancha que apunta tiene unas listas de espera (quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas) que superan con creces las de hace siete años.



En concreto más de 12.000 (12220) pacientes en el caso de la provincia de Guadalajara, “ocupando el hospital de Guadalajara el segundo lugar en la región, solo por detrás del hospital de Toledo y por delante del resto de hospitales autonómicos”.



El número de pacientes en lista espera quirúrgica ha aumentado desde diciembre en 190 pacientes (4,5%). Los pacientes que esperan una primera consulta externa han aumentado desde enero en 609 personas (10%) y actualmente hay 6.151 personas esperando una consulta externa.



Además, Patricio ha lamentado que el hospital de Guadalajara “tenga las listas de espera más altas de la región en importantes servicios médicos”. Según publica la propia web del Sescam en cirugía general (145 días), en cirugía maxilofacial (228 días), en oftalmología (133 días), en urología (174 días), todos ellos, ha dicho, con más de 120 días de espera. Y los segundos en angiología (191 días), en ginecología (139 días) y en traumatología (163 días).



Además ha explicado que existen unos tiempos de espera en abril para primera consulta externa “altísimos” en las especialidades de Alergología (25 días) en plena campaña de alergias, en Endocrinología (72 días), en Oftalmología (56 días), en Psiquiatría (66 días), en Rehabilitación (46 días), en Trauma (50 días) y en Urología (64) días. En definitiva, los datos oficiales publicados por la propia Consejería de Sanidad demuestran “la nefasta gestión del Gobierno Emiliano García Page en materia sanitaria”.



La portavoz oficial ha advertido que los socialistas “no deben olvidar que estas cifras no son sólo números, son miles de personas que precisan de atención médica y cuyas patologías no están siendo atendidas, patologías que al no ser tratadas pueden cronificar, aumentando el número y la gravedad de las complicaciones y disminuyendo la calidad y esperanza de vida de los enfermos”.



Por todo ello, Patricio ha aseverado que estar en una lista de espera hoy se ha convertido en un auténtico tormento y en un serio problema para la salud, en mayor medida si vives en la provincia de Guadalajara. “La salud de los castellano manchegos no puede seguir siendo ignorada por el gobierno del señor Emiliano García Page” ha denunciado.



Las promesas de Page y el nuevo Hospital que nunca arranca



La portavoz del PP de Guadalajara ha apuntado que “a la falta de planificación y la improvisación con la que actúa el Gobierno regional tenemos que sumarle las continuas mentiras y promesas incumplidas”.



Patricio ha denunciado que “Emiliano García Page ha vuelto a engañar premeditadamente a los vecinos de la provincia de Guadalajara sobre la fecha del traslado de los diferentes servicios y unidades del Hospital Universitario de Guadalajara al nuevo centro hospitalario. Un mes después continúa cerrado a cal y canto”.



Asimismo se ha referido a la presentación del Plan funcional del Antiguo Hospital de Guadalajara que hacía Page esta misma semana. “De nuevo juega con la sensibilidad de los guadalajareños, que nos sentimos totalmente engañados por las incontables veces que los socialistas han prometido la puesta en marcha de infraestructuras sanitarias y no han cumplido”.



El nuevo hospital o en centro de salud de Alcolea del Pinar, inaugurado hace casi un año y que continúa cerrado, “son ejemplos de los engaños a los que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados”. Sobre el centro de salud de Alcolea ha aprovechado la ocasión para exigirle al presidente de las Cortes Regionales y secretario de organización del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, que cuando vaya a dar el pregón de las fiestas de la localidad, a mediados de junio, “aproveche para llevar las llaves de estas dependencias y así los vecinos puedan hacer uso de una vez por todas de las nuevas instalaciones”.



Para la portavoz “Page, Bellido y Rojo, como el resto de los socialistas, utilizan los anuncios sobre la puesta en marcha de infraestructuras sanitarias con fines puramente partidistas”. Igualmente ha reiterado la inacción de la Junta de Comunidades “para dar respuesta a las necesidades de profesionales y pacientes, que es muy preocupante, siendo vital poner fin a esta situación dramática e insostenible”.



Por todo ello, desde el Partido Popular exigimos al Gobierno regional que “se ponga a trabajar de una vez por todas para garantizar la salud de los habitantes de nuestra provincia y de la región”.