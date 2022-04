Carta de la secretaria general del PP-CLM a García Page

Apreciado Emiliano y respetado presidente,



Tras leer con atención la carta que por medio de tu secretario de Organización nos envías, lamentamos concluir que no tienes interés en debatir de forma monográfica y sin límite de tiempo con el presidente Núñez sobre impuestos y modelo fiscal para Castilla-La Mancha. Es lo que de esas líneas se deduce, ya que a una pregunta concreta sobre si debatir o no, propones otro debate distinto. No entiendo tu negativa, tu falta de disposición o tu temor a ello. Dicho esto, y dado el interés que el asunto cobra en estos momentos, nos permitimos hacerte reflexionar sobre su conveniencia. Por ello, hoy mismo hemos registrado en las Cortes un debate general sobre el modelo fiscal más beneficioso para Castilla-La mancha, y hemos solicitado que se celebre de forma monográfica. Te supongo al corriente.



Sinceramente espero que no te opongas, como ha venido sucediendo en tantas otras ocasiones al respecto de este tipo de debates, en los que tu concurrencia cobra vital importancia.



La huida hacia adelante que se intuye por tu parte, ignorando nuestras propuestas, descalificando y sembrando insidia, no solo no aportan nada a los castellano-manchegos, sino que les priva de un debate enriquecedor del que solo pueden salir beneficiados. Si tan claro tienes que haces lo correcto y somos nosotros quienes erramos, sería un debate ganado para ti y tu partido. Se valiente y acepta el debate.



De forma reiterada, casi veinte veces en las últimas votaciones en las Cortes, has dejado claro que tu forma de acometer la política fiscal es recaudar más; y yo añado, que lo haces para acomodar el gasto de lo que sin ser tuyo acomodas a la obtención de tu exclusivo rédito político.



Nosotros creemos firmemente que más libertad y menos impuestos, equivalen a mayor recaudación y más garantía de servicios públicos. Piénsalo como ciudadano, no como secretario general del PSOE, lo entenderás de inmediato. Se trata de que los ciudadanos tengan más libertad de administrar su dinero de forma personal sin desatender el sostenimiento de los servicios públicos; se trata de que los hijos no paguen por la herencia de sus padres, de pagar menos impuestos por comprar una vivienda, de facilitar el asentamiento de empresas y familias en el medio rural. De ayudar a los emprendedores, no solo desde la ayuda directa que llega tarde o no llega en tantas ocasiones, sino desde la ley en igualdad para todos.



Por cierto, se trata de ayudar a los castellanomanchegos a superar la mayor inflación de España, que es producto de la política que aplicas. No puedes ignorar que Castilla-La Mancha es la primera región en España en subida del IPC en marzo de este año, con un 11,7%, un 0,7% más que la siguiente. Creo que este dato por sí solo merece el debate que te proponemos. Del mismo modo que creo que justifica la bajada de impuestos que venimos pidiendo. Deflactar los tipos impositivos es ayudar a los que menos tienen a superar los efectos de la inflación.



Se trata, en resumen, de que prestéis oído al clamor popular que pide a voces ayuda para llegar a fin de mes. Es cuestión de que quienes tenéis responsabilidad de gobierno dejéis de imponer una recaudación confiscatoria, y escuchéis a quienes la sufren. Todo un infierno fiscal, sí.



Con tu beneplácito y apoyo expreso, se están llevando a cabo las peores políticas fiscales y económicas de nuestra historia democrática. En pocas palabras, el precio de la luz, el encarecimiento de los carburantes, la subida de las cotizaciones a autónomos, la subida del impuesto de sociedades, la amenaza de pago por circular por carreteras hoy gratuitas, la previsión de más subidas de impuestos (libro blanco sobre la reforma tributaria), la pésima gestión de fondos europeos de recuperación, que no se emplean o se regalan a ministerios inútiles con el único objetivo de mantener un gobierno a toda costa, y un largo etcétera en esta misma línea, ponen de manifiesto lo que te digo. Y tú no puedes eludir ni tu apoyo a esas políticas ni tu responsabilidad sobre ellas.



Omitiré en este punto, pues no se trata ahora de esto, hablar de política exterior, de la posición ante la guerra de Ucrania, del Sahara, de crímenes de lesa humanidad de ETA que un día no son y al otro sí (¡qué triste papelón el de la diputada Cristina Maestre!); o de respeto a las instituciones del Estado, como la Fiscalía, y otro largo etcétera que tú has contribuido a sostener e implantar. Por más que tus palabras lo intenten desmentir, tus hechos, tu partido y las personas que orgánicamente dependen de ti como parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha, a diario te retratan.



Decís en la carta que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que menos presión fiscal tiene (en realidad la carta dice que “estamos a la cola”), cuando estamos más bien en el centro de la tabla ya que somos los séptimos de diecisiete. Esto quiere decir que es falsa dicha afirmación. Por seguir el símil, tu concepto de “cola” prolonga ésta más allá de lo comúnmente admitido, seguramente por vanagloria, no por ser ajustado a la realidad. Cabe también la posibilidad de que quien te lo escribe confunda la cabeza con la “cola”. No me detendré en este dato, porque en sí mismo no dice nada a favor de la calidad fiscal de Castilla-La Mancha. No al menos para sus ciudadanos.



Para saber realmente lo que nos cuesta llegar a fin de mes, y lo que aportamos en impuestos en función de lo que tenemos disponible, tal y como te supongo al corriente, no hablamos de presión fiscal, sino que acudimos al concepto de “sacrificio” o “esfuerzo fiscal”, que no es otra cosa que el porcentaje con el que medimos qué parte de renta va destinado a pagar impuestos (“Índice de Frank”). Para que lo entiendas mejor, es peor pagar menos teniendo poco, que pagar más teniendo mucho. Pues bien, aquí estamos en cabeza somos una de las regiones de España, la cuarta, que más exige a sus ciudadanos en función su renta per cápita; algo que supongo yo únicamente llenará de satisfacción a los más ricos de Castilla-La Mancha. Quizá por eso solo tengamos dos impuestos propios, porque ya no tienes margen para pedir más, porque simplemente no hay más. Bien es verdad, que tampoco son dos, sino tres. Se olvidó la persona que te escribe la carta que habéis creado este mismo año el canon medioambiental que no es sino un nuevo impuesto al agua, aún vigente aunque de momento no lo paséis al cobro. Por cierto, aquí también mientes, no sé si por desconocimiento o por inquina.



Como sabes, Madrid ya ha suprimido todos sus impuestos propios, por tanto, no somos la comunidad con menos impuestos. Si me permites la familiaridad, perdemos contra Madrid por dos a cero; tres si contamos el del agua. Una verdadera pena. (Permíteme la familiaridad: Si buscas en el portal del Ministerio de Hacienda: Google impuestos propios comunidades autónomas, para el año 2022 verás que Madrid no cobra ningún impuesto propio. Supongo que la fuente te vale).



Por último, enviáis un cuadro con datos sobre el impacto que el modelo de IRPF de Galicia supondría de ser aplicado en Castilla-La Mancha. Lo más importante que debo decirte sobre este asunto es que como tu bien reconoces, así lo has manifestado numerosísimas veces cuando has puesto como referente al presidente Feijóo, con mucha razón ahora sí, en Galicia se paga menos IRPF que en Castilla-La Mancha. Lo reconocéis en la carta que nos envías, aunque tímidamente y a regañadientes.



Si eso es todo lo que tenéis que argumentar ahora entiendo porque no queréis debatir sobre el modelo fiscal que más conviene a Castilla-La Mancha, que es de lo que nos interesa hablar a quienes tenemos como responsabilidad y vocación nuestra tierra. Por cierto, me permito recordarte que Madrid, como muy bien sabes no es una bomba vírica, pero sí es por proximidad nuestro más directo competidor fiscal. Y es allí, precisamente en Madrid, donde el tipo mínimo es de 0,5 puntos menos y el máximo 1,5 también menor que el nuestro. Como también allí y en otros lugares de España no existen de hecho ni el Impuesto sobre el Patrimonio, demoledor causante de la deslocalización de fortunas que son de ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni el de Sucesiones, que tu subiste tras formar gobierno con Podemos en 2015, ¿Recuerdas?



No quiero abusar más de tu tiempo -es una mera forma de cortesía, pues sé que tu soberbia te lo impide- pero sí de tu atención -no te quedará alternativa- como máximo responsable del PSOE. Creemos completamente necesario celebrar un debate monográfico sobre el modelo fiscal que conviene a nuestra tierra. Creemos que debe celebrarse en la Cortes regionales, ya que allí estamos todos representados; que dicho debate debe producirse de igual a igual entre los presidentes de los partidos políticos con representación en ellas, pues no estamos ante un debate de mera gestión, sino ante un debate de ideas y propuestas de futuro propias de cada partido político, y muy distintas entre sí.



Entiendo que la vigencia que el asunto tiene hoy, y la importancia que le dan los ciudadanos, debe permitir un debate amplio y con tiempo suficiente para desarrollar las propuestas de cada grupo político. Por ello, también entiendo que como líder de tu partido harás todo lo posible para que podamos celebrarlo.



En espera de que nuestra propuesta pueda ser acogida favorablemente, recibe un cordial saludo.



Fdo. Carolina Agudo Alonso

Secretaria General del Partido Popular de Castilla-La Mancha