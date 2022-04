El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura carga contra Page: “C-LM logra subir caudales ecológicos en la parte que le da bastantes votos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 27 de abril de 2022 , 18:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha expresado su “malestar” ante la planificación hidrológica del Tajo, que ha tildado de “burla al sentido común”, cargando directamente contra el presidente regional, Emiliano García-Page, señalando que “Castilla-La Mancha ha conseguido subir caudales ecológicos en la parte que le da bastantes votos”.



Asimismo, h pedido el cese “inmediato” de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, por considerarla “una incompetente ideológica”.



Así lo ha comunicado el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, en una rueda de prensa junto a miembros de su equipo directivo en la que ha alertado de que este plan está hecho “a medida” para “acabar” con el trasvase Tajo-Segura “única y exclusivamente”, y afectará “al medio ambiente, a las personas, a los hogares, a los negocios y a los regadíos del Levante”.



Lucas ha asegurado que el presidente de Castilla-La Mancha “es el ganador” de la “batalla” de la planificación hidrológica del MITECO, “quizás por gritar más que el resto en esa contienda política”.



No obstante, ha opinado que a Castilla-La Mancha esto “no le ha beneficiado en nada”, sino que más bien será positivo para “los resultados futuros” del líder socialista en esa comunidad. “Se quejará seguro de la planificación, pero lo hará con la boca pequeña, imagino que interpretando un papel que estará pactado dentro del Ministerio”.



En este sentido, ha señalado que con esta planificación el MITECO ha hecho “un flaco favor que roza el ridículo estruendoso” a los dirigentes del PSOE de la Región de Murcia, Alicante y Almería.



“La herramienta que tenemos para confrontar con el Plan del Tajo, que se va a aprobar con toda seguridad de forma unánime el 3 de mayo, se llama Plan Hidrológico del Segura”. Un plan este último que, según Lucas, confronta de manera inédita con el del Tajo, algo que ha tildado de “rocambolesco” porque “por primera vez” en la historia dos planes “no están coordinados”.



Al hilo, ha indicado que, ante esta situación, SCRATS defenderá jurídicamente, “con uñas y dientes”, el trasvase Tajo-Segura, porque “han ido —el MITECO— dejando lagunas propias de la prepotencia con la que han actuado”.



“El Ministerio ha tenido la santa chulería de avisar de que va a provocar unos daños a unas poblaciones; es decir, ha amenazado con el golpe y lo ha perpetrado”, ha matizado Lucas, para quien lo que está en juego son “las posibilidades de futuro” de la cuenca hidrográfica más deficitaria de Europa.



Asimismo, ha insistido en que Castilla-La Mancha ha conseguido dos cosas: “subir caudales ecológicos en la parte que le da bastantes votos a García-Page, que es la eliminación del Tajo-Segura, y rebajar caudales ecológicos en usos recreativos en Entrepeñas y Buendía y en el resto de usos agrícolas y poblacionales que estaba reclamando. La victoria para él es doble”.



CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Lucas ha avanzado que SCRATS convocará una Asamblea General para establecer un calendario de protestas porque “todavía hay partido”, ya que existe “una prueba evidente de que se va a producir un daño patrimonial anual” a las tres provincias, que ha cifrado en unos 130 millones de euros, a lo que ha sumado la pérdida de más de 8.000 empleos directos.



Además, ha vaticinado que el plan saldrá adelante el día 3 de mayo y pasará al Consejo Nacional del Agua, otro órgano consultivo y no vinculante, donde “no va a haber ningún análisis”.



Después, “habrá un informe y un dictamen del Consejo de Estado que expondrá que hay dos planes que no están coordinados y emitirá un informe, entiendo, advirtiendo al Gobierno de esa descoordinación”. Será este “quien actúe a través de un real decreto a través de un Consejo de Ministros”, ha precisado Lucas.



Según ha explicado Lucas, la planificación dada a conocer por el MITECO ha supuesto una “sorpresa mayúscula” para el Sindicato al mantener los caudales ecológicos en el tramo del río Tajo que “mejor está”, en concreto en territorios como Talavera de la Reina (Toledo) y Aranjuez (Madrid).



En ese punto “se perjudica al trasvase Tajo-Segura” y a tres provincias, como son Murcia, Alicante y Almería, “provocando daños medioambientales y miles de despidos”, así como “la pérdida de miles de hectáreas y daños patrimoniales”, ha comentado el dirigente de SCRATS.



Esa “sorpresa” también está relacionada, ha añadido, conque el Plan de Cuenca del Tajo incluye que en un tramo del Jarama, “posiblemente el más contaminado del país”, se han rebajado los caudales ecológicos, como en un pequeño tramo a la salida de los embalses de Entrepeñas y Buendía, “supongo que para satisfacer las demandas de recreo turístico” en la zona.



Igualmente, “se han rebajado los caudales ecológicos con carácter general a partir del embalse de Castejón”, con el objetivo, según ha comentado Lucas, de “tranquilizar a los líderes políticos, me imagino, de Castilla-La Mancha”.



“No se puede negar de ningún modo que el Gobierno socialista no cumpla con sus promesas. Hace cuatro años, exactamente el día 20 de abril, que el presidente de esta Nación prometió en un mitin en Albacete, cuando era candidato, poner fin a los trasvases y, visto lo visto, hablaba solo de uno: el Tajo-Segura”, ha dicho.



Así, ha indicado que “cuatro después”, con la conclusión de la planificación española para los próximos ejercicios, el Gobierno central “ha cumplido en buena parte con su promesa”. Una planificación, ha indicado, que ha tenido “un objetivo única y exclusivamente”, que es “acabar” con el acueducto.



En palabras del dirigente de SCRATS, se trata de una cuestión “meramente ideológica” porque el Sindicato ya demostró “con técnica” que “no era necesario” el recorte.



“Ningún río español ha subido caudales ecológicos, salvo el Tajo”, ha declarado, tras lo que ha señalado que si la planificación del MITECO contemplaba alguna subida en otros caudales, esta ha desaparecido, salvo la que afecta al río Tajo.