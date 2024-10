Ganaderos, agricultores y cazadores tachan de “provocación y burla” el festival del lobo este sábado en Cantalojas

sábado 26 de octubre de 2024 , 13:46h

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) y la Asociación de Titulares de Cotos de Caza de esta provincia (Atica Guadalajara) muestran su frontal indignación por la situación “gravísima” en que se encuentra la ganadería y la caza en la Sierra Norte de la provincia debido a los ataques de los lobos, que desde que ha empezado el otoño “son continuos” y están generando “muchas bajas”.



El presidente de APAG, Juan José Laso, ha comparecido este viernes ante los periodistas junto a los vicepresidentes de la organización, para denunciar una situación que también ha recibido la queja de la Atica Guadalajara, indignados ambos ante la celebración, este sábado 26 de octubre, del ‘Festival del Lobo’.



Según Laso, con este evento se están ignorando “los graves daños que este depredador está causando a ganaderos y cazadores en la Sierra Norte, afectando seriamente la economía rural de la zona”.



Desde APAG aseguran que la presencia del lobo en la comarca sin que se haga nada por combatirlo está generando una situación de “hartazgo y desmoralización” por parte de los ganaderos, sumándose a ello las críticas de Atica por un festival que se va a celebrar además en la capital ganadera por excelencia de la provincia, Cantalojas, donde más ataques se sufren.



Para APAG este festival supone sin duda un “agravio, insulto y humillación” a todo el sector ganadero de la provincia y “solo buscan agravar el conflicto entre el lobo y el ganadero y dificulta buscar soluciones”.



Laso ha mostrado su preocupación por la seguridad de sus ganaderos con este festival y ha pedido soluciones al conflicto, entendiendo que si bien el lobo merece ser protegido con todos los medios, esos medios no puede ponerlos el ganadero.



Según el presidente de APAG, se han reiniciado conversaciones con el Gobierno regional para dar una vuelta a las medidas que había tanto preventivas como paliativas dado que las actuales son insuficientes, y espera que finalmente se pueda llegar a solucionar el problema entre el lobo y el ganadero dado que en lo que va de otoño se han producido al menos ocho ataques en la zona con numerosas bajas en Robledo de Corpes, Arbancón, Cantalojas, entre otros municipios, sin contar los que deciden no denunciar ante la falta de respuesta que hay al respecto.



COLOCACIÓN DE COLLARES PARA EL GANADO VACUNO CON GPS

Desde APAG creen que hay nuevas formas para paliar la situación y entre ellas proponen la colocación de collares para el ganado vacuno con GPS para saber donde están las vacas en cada momento y en el caso del ovino han pedido collares antirrobos, medidas que ayudarían a la convivencia con el lobo y que hasta ahora las han pedido pero no se les han aceptado.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra Norte, ganadero y alcalde de la Nava de Jadraque, Fernando Moreno, cree que este conflicto no afecta solo a la ganadería sino a la caza y a la agricultura. “Los dos principales medios de sustento que hay en la Sierra son la caza y la ganadería y se las están cargando y nuestros pueblos están en peligro”, ha subrayado. Además, para Moreno no es solo cuestión de dinero sino de poder vivir tranquilos en sus pueblos y considera una “provocación y reírse” de ellos la celebración de este festival.



Por su parte, desde Atica Guadalajara muestran su indignación sobre la celebración de este evento organizado por colectivos animalistas y que a su juicio supone “una burla a los ganaderos y cazadores de la Sierra Norte, quienes “sufren a diario los ataques de un lobo descontrolado que está causando graves perjuicios económicos y sociales en la zona”.



“Los organizadores de este festival, en su afán por ensalzar la figura del lobo, ignoran completamente las pérdidas que este depredador está ocasionando a nuestros ganaderos”, señalan desde Atica.



“Los sectores ganadero y cinegético están siendo arrastrados al borde de la ruina. Los ayuntamientos de la Sierra Norte, que dependen en gran medida de la caza y del turismo rural, están viendo cómo sus ingresos se desploman”, abundan en nota de prensa, quejándose también de una “mala gestión del lobo y de las restrictivas normativas impuestas por la Delegación de Desarrollo Sostenible”.



“Estas decisiones, sacadas de la manga, no tienen más fin que abrir el camino para que los ecologistas subvencionados continúen imponiendo su agenda, sin tener en cuenta el daño que están causando a la economía local”. “No vamos a permitir que la desconexión de los despachos condene a la Sierra Norte al abandono y a la ruina”, concluyen en su nota.