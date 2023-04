Núñez recuerda que el Consejo de Gobierno no puede aprobar leyes, y que Page ha venido votando, pleno tras pleno, contra las propuestas del PP-CLM para un plan de choque contra las listas de espera

LOS NERVIOS DE PAGE : El PP critica "el cinismo de Page, quien tras 8 años de promesas incumplidas se saca de la chistera, a 30 días de las elecciones, una medida para reducir las listas de espera sanitarias"

“Decir que el próximo martes, en Consejo de Gobierno de CLM, va a aprobar una ley para paliar los tiempos de espera es, además de falso, una absoluta sinvergonzonería”

domingo 23 de abril de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el cinismo del candidato del Partido Socialista, Garcia-Page, quien tras ocho años de promesas incumplidas “se saca de la chistera, a 30 días de las elecciones, una medida para reducir las listas de espera sanitarias que supone “un engaño más”.



Así lo ha manifestado hoy Paco Núñez, quien ha advertido que “escuchar al candidato del Partido Socialista decir que el próximo martes, en Consejo de Gobierno, va a aprobar una ley para paliar los tiempos de espera en la Sanidad es, además de falso, una absoluta sinvergonzonería”.



A este respecto, Núñez ha aseverado “que, en primer lugar, el Consejo de Gobierno no aprueba leyes, lo que hace es aprobar una propuesta de Ley que tiene que elevarse al Parlamento, así que pido un poco de respeto a la división de Poderes en Castilla-La Mancha”.



“En segundo lugar, porque el Parlamento ya ha celebrado su último Pleno; estamos en un proceso electoral, y hasta que no se constituyan las nuevas Cortes, no se van a tramitar nuevas leyes” ha añadido.



De esta forma, Núñez afirma que “con esta medida que acaba de anunciar, el candidato socialista viene a reconocer que las listas de espera sanitarias están desbocadas; somos la región donde más se espera para una consulta, una prueba diagnóstica o para una intervención quirúrgica; y Page quiere tapar de esta forma sus ocho años de mala gestión, con mentiras y con engaños”.



MÁS INVERSIÓN PARA LA SANIDAD PÚBLICA



Paco Núñez se ha mostrado decidido a dedicar más inversión a la Sanidad pública de Castilla-La Mancha, “porque necesita más dinero, más recursos, más sanitarios y éstos tengan reconocida la carrera profesional sanitaria, para que seamos atractivos como región; y necesitamos también que los centros sanitarios puedan realizar más consultas, más pruebas diagnósticas, mas intervenciones, pactadas con los propios sanitarios, para poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera”.



Núñez ha recordado que “ese es el camino que yo emprenderé nada más llegar a la Presidencia de Castilla-La Mancha, pues llevamos muchos años reivindicando este plan de choque contras las listas de espera y pleno tras pleno, Page ha votado que no; y ahora, a falta de 30 días para las elecciones, quiere sacarse una anuncio de la chistera, que ya nadie le cree, porque la propuesta que ha lanzado es una de tantas promesas incumplidas del candidato socialista a la región”, ha concluido.