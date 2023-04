Agudo celebra la rectificación de la ley del solo sí es sí, conseguida gracias al apoyo y la responsabilidad del PP

La secretaria general del PP-CLM recuerda que la ley pudo ver la luz con el apoyo de Page, al que invita a pedir perdón a todas las víctimas

jueves 20 de abril de 2023 , 19:31h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha celebrado la aprobación de la reforma de la ley del solo sí es sí que ha sido posible gracias al apoyo y a la responsabilidad del Partido Popular.



Así lo ha afirmado durante su visita a la localidad toledana de Yuncos. “Hoy vamos a aprobar esa reforma, gracias a la responsabilidad del Partido Popular que ha sabido sentarse, que ha sabido consensuar con una parte del Gobierno, porque los socios de Sánchez no están.”





La secretaria general ha recordado que “hace 8 meses el PSOE junto a sus socios de gobierno aprobaron la vergonzosa y chapucera ley del solo sí es sí.” Una ley que pudo ver la luz con la participación del PSOE-CLM, “los votos de los diputados y de los senadores del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, por orden de Emiliano García-Page sacaron adelante esa ley.”



Agudo ha lamentado que los socialistas no escucharan los informes que presentaron los populares sobre los riesgos de sacar adelante la ley del solo sí es sí . “El Partido Popular en nuestra responsabilidad, ya manifestamos antes de su aprobación, de las graves consecuencias que traería la ley, con las rebajas de penas que luego hemos visto que han sido una realidad. No nos hicieron caso, incluso nos insultaron y llegaron a insultar a los jueces llamándoles fachas con togas.”



Desde el primer momento en que hubo una primera rebaja de pena a un delincuente sexual, el Partido Popular ha reivindicado una reforma. En este sentido, Agudo ha manifestado que “el pasado mes de diciembre registramos en el Congreso de los Diputados una reforma de esta vergonzosa ley que el Partido Socialista no solamente se metió en el cajón, sino que luego copió y la presentó. Han pasado 8 meses, 8 meses en los que más de 1.000 agresores sexuales, depredadores sexuales, violadores y pederastas han visto rebajadas sus penas.”



La secretaria general del PP de C-LM ha advertido que a pesar de la reforma aprobada hoy, “ya es imposible parar esa sangría de rebajas de penas que ya han pedido esa revisión, y que el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en más de 4.000 rebajas, que van a suponer que más de 4.000 violadores vean reducidas sus penas.”





Agudo ha incidido en que hoy se reforma esa ley con los votos del Partido Popular que han sabido escuchar a la sociedad española, la cual ha reivindicado que se derogue esa ley. “A partir de hoy, las penas van a ser más altas para que no suceda lo que está sucediendo”.



Asimismo, la secretaria ha criticado la actitud del Podemos que “están más interesados en sentarse en el sillón, que lo que están sufriendo sus víctimas”.



Los datos hablan por sí solos. En Castilla-La Mancha son 55 las rebajas de penas de violadores. Agudo ha recordado además que “dos de ellos ya han sido excarcelados también bajo la complicidad de Emilano García-Page.” e invita a pedir perdón como lo ha hecho Pedro Sánchez, aunque detrás haya una intención electoralista.



Además, Agudo ha recordado que visita esta localidad gobernada por una mujer del Partido Socialista que también es cómplice de que hoy más de 1.000 depredadores sexuales hayan visto rebajadas sus penas, “porque ella como alcaldesa del PSOE y como mujer tampoco ha sido capaz de pedirle a su jefe Sánchez y a su jefe Emiliano García-Page que reformaran hace mucho tiempo la ley del solo sí es sí”, ha concluido.