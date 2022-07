Núñez asegura en Guadalajara que CLM no se merece un presidente que se "acobarde" ante Sánchez y pregunta a Page "de qué tiene miedo a la hora de defender los intereses de nuestra tierra"

lunes 25 de julio de 2022 , 12:36h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado hoy que nuestra región no se merece un presidente que se “acobarde” ante Sánchez, y ha preguntado a Page, -al mismo tiempo-, de qué tiene miedo a la hora de defender los intereses de esta tierra.



Así se ha pronunciado Núñez, en Guadalajara, en la inauguración del I Foro de Hostelería, donde ha lamentado que Page, haya demostrado “una vez más” su cobardía por no “alzar la voz” ante Sánchez, - el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE-, para pedir una resolución en contra de los acuerdos de los socialistas con Bildu.



Por eso, se ha preguntado por qué Page se acobarda ante Sánchez ante este asunto, al igual que ha ocurrido en materia de agua, ya que ha sido “incapaz” de llevar a Moncloa, en un año y medio, el Pacto Regional por el Agua.



“Castilla-La Mancha merece mucho más, merece un presidente que no tenga miedo a Sánchez y que le plante cara cuando tenga que hacerlo para defender a nuestra región, y eso hoy, con Page, no lo tenemos”, ha apuntado.



Así mismo, ha señalado que Page se ha “acobardado” ante Sánchez en materia de ganadería, por eso, cuando el ministro Garzón atacó a los ganaderos, él se negó a reprobarlo, y también se ha “acobardado” cuando hay que pedir que se baje el impuesto de hidrocarburos y tampoco “tuvo el valor suficiente” para levantar la mano y pedir al PSOE que “no pacte con Bildu”.



“Estoy convencido de que el conjunto de los castellanomanchegos está en contra de los pactos con Bildu y que ningún vecino está a favor de que el socialismo pacte con Bildu leyes de memoria democráticas”, ha indicado.



Por ello, ha calificado de “muy triste” el hecho de que Page se acobarde ante Sánchez cuando llega la hora de levantar la mano y exigir una resolución que obliga al PSOE a no pactar con Bildu ningún tipo de ley, de acuerdo o de investidura.



Por eso, se ha preguntado qué hace el jefe de los socialistas castellanomanchegos callado ante Sánchez en un Comité Federal, por qué le tiene miedo y porque se acobarda ante él.



Rinde homenaje a todos los hoteleros de CLM



Por otra parte, el presidente del PP-CLM ha puesto en valor un sector estratégico y fundamental como es Hostelería, tanto para Guadalajara como para Castilla-La Mancha. “La hostelería es cada camarero, cada cocinero, cada persona que trabaja en un bar o en un restaurante, y es la cantidad de gente que, con una clara vocación de servir a los demás disfruta de un oficio centenario y precioso”.



Por ello, ha querido rendir homenaje a todos los hosteleros de Castilla-La Mancha y de Guadalajara que con tanto “esfuerzo, tanto sacrificio, tanta intensidad y tanta profesionalidad” están demostrando que nuestra hostelería es referente y que nuestra gastronomía es una bandera y una seña de identidad de nuestra tierra”.



Así mismo, Núñez se ha referido al informe Randstad que indica que en Castilla-La Mancha la hostería va a tener un menor crecimiento que en el conjunto del país, -en concreto 9 puntos menos- lo que se traduce en menos contratación que en el resto de España.



Además, se prevé que la campaña de verano generará 23.210 contratos en Castilla-La Mancha, un 9,1% menos que en 2021, cuando se firmaron 25.541. La caída experimentada en la comunidad será 6,9 puntos porcentuales más acusada más acusada a la media nacional (-2,2%).



“El peor dato de crecimiento hostelero de toda España lo tiene CLM”



En este sentido, ha advertido que el peor dato de crecimiento hostelero de toda España lo tiene Castilla-La Mancha, algo que viene a confirmar que “allí donde se aborda un dato económico sobre un sector concreto, nuestra región sale mal parada” y, por lo tanto, algo tendrá que ver el estar liderada por un presidente socialista como es Page.



Así, ha recordado que, si hablamos de impuestos “somos los que más pagamos”, si hablamos de renta per cápita somos los que “menos tenemos”, si hablamos de salarios medios “los que peores datos tenemos del país”, y, si hablamos ahora de hostelería “la que más cae de toda España”. “Toques el sector que toques”, ha lamentado.



De esta manera, ha denunciado que Castilla-La Mancha sea la que siempre ofrece los peores datos del país y que eso se debe a que tenemos al peor gestor de todas las autonomías. “El peor gestor hoy de toda España se llama Page”, siendo la comunidad con mayor inflación y que más impuestos paga.