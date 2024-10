CAOS RENFE : Una nueva avería de un tren en el túnel de Chamartín provoca provoca retrasos de una hora

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 26 de octubre de 2024 , 13:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Recuperada la circulación en el túnel de Chamartín-Atocha, tras estar esta mañana interrumpido por una avería de un tren de larga distancia, LD 6512, de Ouigo, que cubre el trayecto Madrid Chamartin-Valencia. El tren estuvo detenido en la vía II del túnel que une la estación de Chamartín y Jardín Botánico (ancho Estándar) por una avería de su autopropulsado, informa el gestor ferroviario Adif.



La incidencia ha afectando también a varios a trenes de larga distancia que circulan por el túnel, que se mantuvieron retenidos como el LD 5093, detenido en la entrada de Jardín Botánico, LD 6503 detenido en la entrada de Canal Manzanares y LD 5101 detenido entre la bifurcación de Torrejón y Canal Manzanares y resto de circulaciones en estaciones.



Adif había anunciado que la circulación ferroviaria de los trenes de alta velocidad entre Madrid y el Levante no se veriá alterada este fin de semana, como se preveía anteriormente, por lo que los usuarios que viajen en este corredor no se verán afectados.



De esta forma, no se espera que el tren de la serie 114 sin pasajeros que descarriló el pasado sábado en el túnel que conecta Chamartín y Atocha en la capital sea retirado este fin de semana.



Desde el administrador público de la infraestructura ferroviaria sí aseguran que se trata de una tarea "muy compleja", ya que el tren se encuentra dentro del túnel, lo que dificulta los trabajos para retirarlo. En cualquier caso, siguen estudiando la operativa para poder retirarlo cuanto antes.



Mientras, desde Renfe confirman que las circulaciones no se verán alteradas, por lo que los trenes entre Madrid y el Levante seguirán su circulación normal, saliendo y llegando hasta Chamartín, gracias a que se ha habilitado la vía en la que no se encuentra el tren descarrillado.