Pérez: “La nefasta gestión de Page ha hecho que CLM sea la comunidad más inflacionista, la que destruye más empleo, y en la que cada día somos más pobres”

El vicesecretario de Política Territorial del PP de Castilla-La Mancha dice que la región necesita un cambio político, “para que haya un cambio en la política económica y podamos alcanzar los objetivos que nos marquemos como región, y eso sólo lo puede conseguir Paco Núñez”

jueves 16 de marzo de 2023 , 13:13h

El vicesecretario de Política Territorial del PP de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha criticado que Castilla-La Mancha “sigue liderando los peores resultados económicos debido a la nefasta gestión de Emiliano García-Page”, que ha hecho que sea la comunidad de España más inflacionista, “en la que se destruye más empleo, es una de las que menos crece y una de las que menos renta per cápita tiene, por lo que en nuestra región cada día somos más pobres”.



En rueda de prensa ha insistido en que Page y los suyos “son incapaces de cambiar esta situación, no saben gestionar, no han sabido solucionar los problemas que han surgido, y no han sabido marcar una hoja de ruta para dar solución a los diferentes problemas de nuestra región”.



Para Pérez, Page actualmente “es un problema para Castilla-La Mancha por su incapacidad de gestión, y nos sale muy caro a los castellano-manchegos”, de hecho su “logro” es haber sido ser “un fiel reflejo de su jefe Pedro Sánchez, y ambos tienen el mismo modelo de gestión, nefasto”.



LOS DATOS



El vicesecretario de Política Territorial ha indicado que la actual política socialista de Page genera malos datos económicos, algo que se puede comprobar con los últimos datos de informes como el de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro) o del INE.



“Seguimos siendo la comunidad más inflacionista de toda España por culpa de Page, y el IPC vuelva a alcanzar la cifra más alta en Castilla-La Mancha y nos vamos a un 6,9 por ciento, por encima del resto de comunidades autónomas”.



Por sectores, en los alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación se dispara hasta el 17,5 por ciento anual, el precio de los hoteles y restaurantes también sufre una elevada inflación en nuestra región, que alcanza el 8,4 por ciento, lo mismo que el calzado. Los productos de menaje y el vestido, llegan a un 7,9 por ciento, y las bebidas alcohólicas y el tabaco, tienen un IPC del 8,7 por ciento.



“Las nefastas políticas de Page siguen perjudicando a los ciudadanos de nuestra región, con los salarios más precarios y la cesta de la compra más cara de toda España”, ha aseverado Israel Pérez que ha reiterado que con Page “somos cada vez más pobres, ya que hoy en Castilla-La Mancha cuesta vivir un 15 por ciento más de media que en el resto de España.



“Somos también una de las peores regiones en la gestión de los fondos europeos, según el último informe de FUNCAS”, ha dicho el responsable ‘popular’, que ha insistido en que Castilla-La Mancha no tiene un buen potencial de aprovechamiento de los Fondos Europeos para crear industrias, de hecho, el Valor Agregado Bruto (VAB), magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, es 1,2 puntos menor que la media nacional.



Además, en el sector servicios “es aún peor la previsión, ya que la región es una de las cuatro peores comunidades autónomas del país”. Así, en el informe de FUNCAS se dice textualmente de la región que “para 2023 no se espera un comportamiento especialmente dinámico de la industria, muy dependiente del consumo interno”. El crecimiento en el sector servicios “es modesto” y la actividad turística tiene poco margen de crecimiento puesto que en 2022 ya recuperó el nivel previo a la pandemia.



Por otra parte, según Pérez los expertos auguran también que el elevado déficit por parte de la administración autonómica podría limitar el margen de expansión del consumo público e indica literalmente sobre nuestra región que: “sus condicionantes estructurales no son muy favorables en el actual contexto”.



Además, el PIB PER CÁPITA se alejará todavía más de la media nacional en 2023, “ya que retrocederá 3 décimas y se situará en tan sólo el 79,4 por ciento de la media española, lo que nos aleja cada vez más de la convergencia económica con el resto de comunidades, lo que significa que en nuestra región el paro tenderá a crecer y la renta “per cápita” disminuirá”.



SITUACIÓN INSOSTENIBLE



“Estamos en una situación insostenible y las previsiones de mejora no son buenas para nuestra región”, ha apuntado Israel Pérez que ha explicado que con Page en el Gobierno, Castilla-La Mancha ha crecido en el 2022 tan sólo un 4,3 por ciento, “muy lejos del 5,5 por ciento de la media nacional y para este 2023 la previsión es igual de mala”.



Para el vicesecretario de Política Territorial estos datos “malísimos significan que los castellano-manchegos nos vamos haciendo cada vez más pobres mientras que regiones como Madrid, Andalucía o Galicia crecen cada vez más y sus habitantes mejoran su renta”.



Mientras, ha insistido Pérez, “Page y los suyos siguen sin hacer nada, sin tomar medidas a corto y medio plazo para amortiguar los efectos”, algo que es “increíble cuando Page puede acometer medidas que amortigüen dichos efectos, medidas que en innumerables ocasiones ya les ha propuestos nuestro presidente Paco Núñez”.



Por eso, Israel Pérez ha dejado claro que Castilla-la Mancha necesita un cambio político, “para que haya un cambio en la política económica de nuestra región y podamos alcanzar los objetivos que nos marquemos como región”.



Sin duda, “ese cambio necesario sólo puede venir de la mano de nuestro presidente Paco Núñez y del Partido Popular de Castilla-La Mancha”, ha dicho Pérez que ha insistido en que el próximo 28 de mayo “nos jugamos el fututo de nuestra región y sólo hay un camino y se llama Paco Núñez”.