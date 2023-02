El PP C-LM estima que hoy empataría a escaños con PSOE y admite que la bisagra de Vox le otorgaría el Gobierno

domingo 19 de febrero de 2023 , 20:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que, de celebrarse hoy elecciones en Castilla-La Mancha, su formación empataría 16 diputados con el PSOE y que Vox entraría en el Parlamento regional, “por lo que el Partido Popular estaría en condiciones de gobernar”, tal y como se recoge en una encuesta que este sábado se ha hecho pública en un medio digital.



Según ha informado en nota de prensa el partido, Agudo ha realizado estas manifestaciones este sábado en Toledo, en el marco de la Comisión de la Mujer de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, que ha presidido el presidente regional, Paco Núñez.



En base a dicho sondeo, Agudo ha indicado que “se trata de un empate técnico entre el PP y el PSOE y por tanto se podría tener un Gobierno en Castilla-La Mancha liderado por el Partido Popular y por Paco Núñez”.



A su entender, la encuesta de este sábado es “la prueba fehaciente” de que Castilla-La Mancha pide al PP y Castilla-La Mancha pide a Paco Núñez y además pide un proyecto de alternativa serio y necesario y lo que piden los castellanomanchegos es que el socialismo se vaya ya de nuestra región”.



Y es que la secretaria general de los ‘populares’ castellanomanchegos ha asegurado que el proyecto del PP y el proyecto de Paco Núñez “está calando” en los ciudadanos, ya que “cada día son más conscientes de que el cambio es posible en la región y además el cambio es necesario y urgente”.



De igual modo, ha indicado que los castellanomanchegos se han dado cuenta del comportamiento que ha mantenido Emiliano García-Page durante toda la legislatura, en especial durante la pandemia, “cuando se dedicó a insultar a todos los colectivos de esta tierra”.



“El único proyecto que tiene Page para esta tierra es el proyecto del insulto y el de la bronca, y ese falso enfrentamiento con Sánchez también lo realiza con la única intención de conseguir votos y no por defender los intereses de esta tierra”.



Por eso ha lamentado el “falso enfrentamiento de García-Page contra Sánchez en medios de comunicación”, puesto que luego sus diputados y senadores votan a favor de la Ley del ‘solo sí es sí’.



LA LEY DEL ‘SOLO SÍ ES SÍ’ HACE UN “DAÑO IRREPARABLE”

Con la Comisión de la Mujer de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha de trasfondo, la responsable del Programa Electoral Joven de Nuevas Generaciones Castilla-La Mancha, Paula Gómez, ha exigido disculpas a los diputados y senadores socialistas que han permitido que la ley del “solo sí es sí” haya salido adelante por el daño “irreparable” que están haciendo a las mujeres víctimas de agresiones sexuales.



Gómez ha recordado que, con el voto favorable de los diputados y senadores de nuestra región “más de 500 violadores han visto rebajadas sus penas y 50 han salido de la cárcel”.



“Desde Nuevas Generaciones Castilla-La Mancha no estamos de acuerdo con la ley del ‘solo sí es sí’ que ha sido aprobada por los diputados y senadores socialista de Castilla-La Mancha, de los que Page es su jefe, ya que, conocían un informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que alertaba de las consecuencias que esta ley podía tener”, ha denunciado.



“El daño causado por esta Ley es irreparable, ya que las mujeres están desprotegidas ante esta chapuza legislativa”, por ello, ha dicho, Nuevas Generaciones se opone a esta norma, al tiempo que ha acusado al PSOE de “tirar la pelota” a la ministra Irene Montero, pero ha recordado que ha sido “nombrada” por Pedro Sánchez y ha sido apoyado con los votos de los diputados y senadores socialistas de Castilla-La Mancha.



“Son los mayores cómplices de esta ley, ya que con su voto han hecho posible que esta aberración democrática esté en vigor. No hay mayor desprotección que dejar a los violadores sueltos en nuestras calles y nuestros pueblos y en nombre de Nuevas Generaciones trasladamos el apoyo a mujeres que sufren esta discriminación por parte de los cargos del PSOE como es el caso de la portavoz municipal, Cándida Tercero, que recibe un trato vejatorio de manera continua por parte del alcalde socialista de Valdepeñas”.



De igual modo, ha denunciado que ni Blanca Fernández ni Isabel Rodríguez hayan salido a condenar al senador y alcalde socialista de Valdepeñas. Frente a ello, el PP de Castilla-La Mancha sigue defendiendo a nuestra compañera y mostramos todo nuestro apoyo y respeto a cualquier persona que se vea dañada por este tipo de declaraciones.



Por ello, ha lamentado la “doble vara de medir de los socialistas” que dicen defender a las mujeres, pero cuando se trata de una mujer del PP se niegan a defenderla. “No entendemos cómo el PSOE puede darnos lecciones de igualdad si han dejado a la calle a agresores sexuales con esta ley que ellos mismos han aprobado”.



“No pueden dar lecciones los que no han llevado a cabo medidas de protección hacia las mujeres. Desde Nuevas Generaciones tenemos un compromiso claro por la igualdad y en defensa de todas las victimas de violadores sexuales que se han visto vulneradas por la aplicación de esta ley”, ha concluido.



CAMPAÑA DE DENUNCIA



Con el acto de este sábado, el PP prosigue denunciando la “chapuza legislativa” que ha sido dicha norma. Este pasado viernes, y ante el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo regional, Agudo y otras nueve representantes del PP, portando carteles de los nueve diputados nacionales socialistas, volvieron a responsabilizar al presidente regional y a esos parlamentarios del PSOE, de favorecer con su apoyo que, gracias a la ley del ‘solo sí es sí’, “estén sacando a la calle a lo peor que hay en las cárceles”.



“A las mujeres de Castilla-La Mancha nos avergüenza lo que está sucediendo. Hoy quiero poner voz a esas mujeres”, ha dicho la secretaria general del PP, que “ha invocado” a las mujeres de la región para que el próximo 28 de mayo “den un voto de castigo a este gobierno que está castigando a todos los castellanomanchegos pero, sobre todo, a las mujeres, que no podemos estar representadas por un Gobierno que se ha burlado de las víctimas de agresión sexual”, denunció la número ‘dos’ del PP regional.