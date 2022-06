Page RECHAZA una propuesta del PP de CLM para REBAJAR LOS IMPUESTOS de la gasolina que supondría un ahorro de 35 euros por depósito

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 30 de junio de 2022 , 20:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves una iniciativa del Partido Popular en la que se solicitaban varias medidas para aliviar la situación económica a los españoles. Entre ellas, la supresión del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y la deflactación del IRPF.



La propuesta de resolución de los populares solicitaba a las Cortes de Castilla-La Mancha instar al Gobierno regional y al Gobierno español, dentro de sus competencias, a eliminar el gravamen del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Para ello, desde el PP instaban al Gobierno de España a que solicite ante la Unión Europea que se dé libertad a los Estados Miembro que lo pidan para suprimir el impuesto especial, de forma excepcional y temporal, y así bajar el precio del gasóleo y la gasolina.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha vuelto a reclamar a Page que apoye la propuesta del Partido Popular para eliminar de manera temporal y transitoria los impuestos a los hidrocarburos, una medida que llevaría a la reducción de hasta 35 euros del precio del depósito de un coche.



El presidente del PP regional ha destacado que el Gobierno socialista y de izquierdas de Page tiene en su ADN subir los impuestos y cobrar nuevos impuestos y “por eso no quiere apoyarnos en la eliminación temporal de los impuestos a los hidrocarburos”. Además, ha preguntado a Page si “tiene miedo a Sánchez” y “no quiere llevarle la contraria y exigirle su eliminación”.



Para el líder de los ‘populares’, la eliminación de estos impuestos representa la política fiscal “centrada, moderada y con mesura”, por lo que no hacerlo supone una “política socialista radical y de seguidismo a Sánchez”.



Por último, Núñez ha recordado que hoy la gasolina sin plomo se sitúa en un precio medio de unos 2,128 euros y el gasoil en unos 2,100 euros. “Esa es la realidad, por lo que quien gobierna, que es el PSOE, tiene que dar respuesta a esta situación y no echar balones fuera”.



Así, ha destacado que el Gobierno de Page “tiene mucho que decir” de un impuesto del que participa, ya que, de la recaudación por los impuestos de la gasolina, que alcanzan los 1.355 millones de euros, de los que 686 millones son para el Estado y 669 millones para las comunidades autónomas.



En otro de los puntos, el PP solicita la deflactación del IRPF, modificando tanto los tramos como los mínimos personales y resto de deducciones. «Se trata de evitar el incremento en la recaudación tributaria de esta figura impositiva, que en este caso no se basa en el crecimiento de la economía sino exclusivamente en el de precios provocada por la inflación, y cuyos efectos reducen el poder adquisitivo de las familias y frena el crecimiento de la economía», sostienen en el texto.



Además, piden reducir la tributación en estimación objetiva en IRPF (módulos) y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes, que de forma especial afecta a los autónomos.



Otra de las medidas reclama «eliminar total y definitivamente el impuesto del agua», ya que simplemente «es una nueva figura recaudatoria impuesta por el Gobierno regional cuyos efectos agravarán la pérdida de poder adquisitivo de las familias y dificultarán la recuperación de nuestra economía».