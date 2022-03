Castillo subraya la unidad y el compromiso del PP y afirma que Feijóo “es el líder que necesitamos”

miércoles 16 de marzo de 2022

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha subrayado el respaldo que obtuvo el candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de campaña celebrado anoche en Toledo.



Castillo ha asegurado que el candidato demostró “su compromiso con la unidad de España, de las autonomías y de nuestra pertenencia a Europa”. Una persona ha dicho, “con muchos años de servicio en la administración que avalan su experiencia en la gestión” y además, sin duda, “es la persona ideal para liderar un Gobierno, en las próximas elecciones, que saque a España de la crisis social y económica que no han sabido gestionar los gobiernos socialistas”.



El presidente provincial ha remarcado que en el proyecto de Feijóo “hay espacio para todos con una política de libertad y de confianza que preserva nuestros principios y valores, respeta todas nuestras tradiciones”.



Castillo ha afirmado que Feijóo “es un político valiente” preparado para asumir nuevos retos y trabajar por mejorar el futuro de los españoles. Aptitudes que en la actualidad no disponen los gobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha, “que destacan por su hipocresía” y ahora exigen al PP no pactar en el futuro con otras formaciones y dejar gobernar a la lista más votada.



En este sentido, el presidente provincial ha aseverado que la izquierda “no es nadie para dar consejos” y ha recordado que el propio Page fue el primero en 2015 en pactar con un partido de extrema izquierda, Podemos, para no dejar gobernar a la lista más votada en nuestra región. Igualmente, ha apuntado que Sánchez, rechazó la mano tendida del PP y “se lanzó a los brazos de los partidos de la extrema izquierda que quieren la independencia de sus regiones y otros que tienen las manos manchadas de sangre”, ha concluido.