Castillo subraya que “frente a la hipocresía de los socialistas "existe una alternativa que genera esperanza en los ciudadanos y se llama Partido Popular”

domingo 04 de diciembre de 2022 , 12:39h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado que frente “a la hipocresía de los socialistas” existe una alternativa que se llama Partido Popular. Un partido que genera esperanza porque cuenta con un proyecto sólido y tiene dos líderes, Alberto Núñez Feijóo en España, y Paco Núñez en Castilla-La Mancha, que “representan el sentido de estado, la responsabilidad, la confianza de cambiar la cosas y que han venido a la política para servir y no para servirse de ella”.



Así se ha pronunciado Castillo en la comida de Navidad del PP que ha celebrado con afiliados y simpatizantes donde ha asegurado que “confía en que el PP haga que la política nacional retorne a la política de verdad, a la política con mayúsculas, a la política que se preocupa por la convivencia respetando la ley, a la política que pone en el eje fundamental de las acciones de Gobierno a los ciudadanos, y no a los intereses partidistas. En definitiva, un partido que impone los intereses nacionales a los suyos propios”.



En este escenario, el presidente provincial ha aprovechado para anunciar que en enero el PP de Guadalajara cambiará la ubicación de su sede y se trasladará a la Plaza de España. “Una nueva sede que nos va a dar un empuje y seguramente será escenario de muchos éxitos” y ha aprovechado para apuntar que aunque las encuestas sean favorables al PP “debemos seguir trabajando muy duro y ganar porque ofrezcamos lo mejor a los ciudadanos y no porque venga el viento a favor”.



En esta comida, Castillo ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que hace año y medio comenzó a liderar el proyecto a nivel provincial, para los diputados provinciales, para los ediles del Ayuntamiento de Guadalajara y ha subrayado de manera especial “el trabajo, esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de los alcaldes y concejales de los municipios pequeños que día a día se dejan la piel por sus vecinos y por sus pueblos”.



También se ha referido a la labor que desempeñan los componentes de NNGG Guadalajara “que desarrollan un papel fundamental “y ha dicho “son el aire fresco y el futuro de este partido”.



Castillo ha asegurado que el Partido Popular tiene muchas ganas de gobernar y “los ciudadanos también lo comparten por lo que nos lo transmiten cada día en la calle”. Además ha resaltado que el PP “está dispuesto a dignificar la política, que se vuelva a respetar a nuestras instituciones y estamos dispuestos a trabajar y a confiar para ganar el futuro a nuestro país, España”.



“España nos necesita más que nunca, los socialistas no pueden seguir gobernando”



En este marco, el presidente del Partido Popular de Guadalajara ha apuntado que “para que Pedro Sánchez no sea presidente de España nunca más primero Emiliano García Page tiene que dejar de ser presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y entrar en el Gobierno nuestro presidente regional, Paco Núñez”.



Castillo ha aseverado que “España nos necesita más que nunca en su historia reciente” y ha señalado que en una España en la que sus ciudadanos nos demandan más seguridad “nos encontramos con un Gobierno que legisla a favor de los violadores, de los delincuentes y de los ocupas, y que además, legisla en contra de aquellos que tienen que mantener la seguridad y el orden, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”·



El presidente provincial ha asegurado que los españoles necesitan al PP más que nunca porque “el Gobierno de Pedro Sánchez asfixia a familias y a las empresas con subidas de impuestos, y creando nuevos tributos, que le han permitido recaudar 150.000 millones de euros van a ir encaminados a la campaña electoral de Sánchez”.



Del mismo modo, ha lamentado que cuando España y los españoles reclaman igualdad ante la ley y una justicia más eficiente “encontramos un Gobierno que está blanqueando la corrupción y despenalizando el delito de la malversación de fondos”. Además, ha reprochado a los socialistas y a sus socios de Gobierno “que insulten a los jueces, que les llaman fascistas y que pongan en entredicho las sentencias que no van con su acción política” y ha criticado que su mayor interés “sea manejar el poder judicial”.



A su juicio, cuando peor están las cosas “tenemos el peor gobierno posible, con continuas guerrillas entre su ministros y entre los partidos que los sustentan, y a los que solo les une su interés por mantenerse en el sillón de mando”.



Para Castillo, “es sangrante ver como el Gobierno de España es leal con aquellos que quieren romper nuestro país” y ha censurado que Sánchez concretara desarrollar el debate de despenalizar el delito de sedición “pasada la media noche y con transparencia cero”.



Finalmente, el presidente del PP ha criticado la hipocresía del presidente socialista de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que afirma en todos los medios de comunicación nacionales que defiende la unidad de Espala y que está en contra de despenalizar el delito de sedición y “sus diputados votan a favor”, y ha recordado que él mismo criticaba la entrada de Podemos en el Gobierno y fue el primero que tendió su mano a esa formación para gobernar en Castilla-La Mancha. En definitiva, Castillo ha asegurado que Page le recuerda a uno de los protagonistas de la película Las dos caras de la verdad, Edward Norton, “que parece el bueno de la película y resulta ser el malo de la historia”, ha concluido.