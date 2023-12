Castillo: “Tenemos la obligación de mantenernos despiertos y que el espíritu del 12 de noviembre en la plaza de Santo Domingo se mantenga vivo”

El presidente del PP de Guadalajara y senador, Lucas Castillo, ha apelado a la “unidad frente a la degradación de nuestras instituciones” y a la “coherencia” frente “a la cesión de los que quieren romper España”

sábado 02 de diciembre de 2023

Más de 200 personas se han reunido este sábado en Guadalajara para celebrar la tradicional comida del Partido Popular a quienes el presidente provincial y senador, Lucas Castillo, ha dado la bienvenida y ha aprovechado para desear a todos unos felices días aunque marcados esta semana por las polémicas derivadas de la formación del Gobierno de Sánchez, la ley de amnistía y sus “nombramientos sectarios” por su afán de “colonizar las instituciones”.



Así, Castillo ha recordado la anulación del Tribunal Supremo del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de ser ”jurista de reconocido prestigio” como ya se advirtió en su día. A este se une la reciente resolución del Supremo que anulaba el nombramiento de la ex fiscal general del Estado y ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera y el nombramiento de Álvaro García como Fiscal General del Estado que el propio CGPJ no ve idóneo por primera vez en democracia.



Del mismo modo, el máximo responsable del PP en la provincia se ha referido al pacto de gobierno de Sánchez que “escandaliza y avergüenza a los españoles” por haber negociado “el futuro de nuestro país con un prófugo de la Justicia fuera de nuestro país” y “mercadeando la estabilidad de nuestra democracia con cesiones constantes a los independentistas, ultrajando nuestra dignidad nacional y blanqueando a terroristas”. Además, “recibe halagos de terroristas externos, como Hamas, alineándose en política internacional siempre con el lado incorrecto”, ha añadido.



Lucas Castillo ha criticado que el PSOE esté tratando de construir una “España multinivel” con “españoles de primera y de segunda” y aquí en Guadalajara “con la complicidad de Page, de Bellido y de Rojo” y con la máxima de “si eres socialista o independentista y has malversado fondos públicos no pasa nada”. Además, ha añadido, “van a provocar la eliminación de la separación de poderes” con la ley de amnistía, “la condonación de los 15.000 millones de deuda a Cataluña”. Ante esto, se ha preguntado en voz alta “cuántos hospitales se pueden hacer con ese dinero”.



Castillo critica la inacción de la Junta de Page con la falta de sanitarios en la zona de Sigüenza



En otro orden de cosas y al hilo de la visita este viernes a Sigüenza, el presidente del PP ha puesto de manifiesto la realidad que viven los pueblos del área básica de salud de esta comarca con la falta de personal sanitario que llevan arrastrando desde el mes de marzo ante la inacción de la Junta de Page.



Pero, “pese a esta situación”, el presidente provincial se ha mostrado esperanzado y ha dicho que “no podemos rendirnos” porque “frente a la degradación de nuestras instituciones, tenemos que trabajar para dar esplendor y prestigio de nuevo”. “Frente a la cesión de los que quieren romper España, tenemos que liderar la unidad de los constitucionalistas para regresar a la senda de la coherencia y la dignidad; y frente a la España de la desigualdad, hay que seguir luchando por la España de la igualdad, la solidaridad y la convivencia”, ha apuntado. “Vamos a abanderar la esencia de nuestra democracia representada en la Constitución Española que nos dimos hace 45 años todos los españoles”, ha asegurado.



Castillo ha finalizado su discurso con una cita de Artistóteles: “La esperanza es el sueño del hombre despierto”; y por ello “tenemos la obligación de mantenernos despiertos y que el espíritu del 12 de noviembre en la plaza de Santo Domingo de Guadalajara cuando 9.000 guadalajareños dijeron “no” al privilegio, a la impunidad y a la amnistía, se mantenga vivo”.



A la comida también ha asistido la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y la secretaria regional Carolina Agudo, entre otros cargos del partido como el secretario provincial Alfonso Esteban, el diputado nacional Antonio Román, las senadoras María Patricio y Montserrat Rivas, los diputados regionales Nacho Redondo e Itziar Asenjo y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, entre otros.