SEMANA Sofía Suescun saca las uñas por Kiko Jiménez: lo defiende de los ataques de Gloria Camila

Sofía Suescun saca las uñas por Kiko Jiménez: lo defiende de los ataques de Gloria Camila

miércoles 16 de marzo de 2022 , 17:06h

Los pasillos de Mediaset han sido testigos de un tenso y explosivo momento. Gloria Camila Ortega ha estallado contra su ex, Kiko Jiménez, después de que el colaborador de ‘Sálvame‘ intentara entrevistar sin éxito a José Ortega Cano. Su hija, cabreada, ha arremetido con el joven cuando se lo ha encontrado poco antes de entrar en ‘Ya son las ocho‘, el programa donde trabaja.



Su ataque de ira contra el de Jaén ha provocado la reacción inmediata de la actual pareja de Kiko, Sofía Suescun, quien ha opinado de manera tajante sobre el incidente en las redes sociales. «Esto no se puede permitir», ha escrito en su perfil oficial de Instagram al leer los comentarios en Twitter sobre el encontronazo del andaluz y la que fuera su pareja durante casi seis años.



Sin ocultar su enfado, la joven ha revelado que tras romper con Kiko Jiménez lo pasó verdaderamente mal. «Durante tres años lo he estado pasando mal porque esta persona ha estado todos los días poniéndome a mí a parir y despotricando de mi familia», ha espetado en el programa de Sonsoles Ónega.



«Por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa»



«Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa. Me he quedado en 47 kilos anorexia nerviosa, he tenido que ir a psicólogos y he tenido que hacer cosas que jamás he contado. No voy a permitir que se aproveche de una situación de crisis matrimonial que no existe y que esté regocijándose del mal ajeno y riéndose del mal de los demás», ha confesado. «No somos conscientes de lo que significa para la salud mental de una persona», añadía la hija de Rocío Jurado, revelando el mal trago que pasan a veces quienes están sometidos de manera permanente al juicio público.



Según ha contado Gloria Camila este martes, Kiko Jiménez ha llamado a su padre «cierrabares y cobarde a sus espaldas». Y ha tenido con él «unas formas y una falta de respeto no tiene ni educación ni vergüenza». En el acto al que asistía el diestro del pasado lunes, «la prensa se va» y Kiko Jiménez «se dirige en coche a la casa de mi padre. A las 11 de la noche estás en una urbanización acosando a este señor y es una actitud ridícula y lamentable, diciéndole que dé la cara y que no se esconda». Esto explica que el diestro lo llamara «golfo o corrupto» por culpa de los nervios.