DIEZ MINUTOS Cristina Porta se sorprende al ver la propuesta que le ha hecho Luca a Sandra

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 01 de diciembre de 2021 , 18:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Luca Onestini y Sandra Pica han protagonizado un sorprendente acercamiento dentro de 'Secret Story'. Los concursantes han pasado más tiempo juntos debido a la prueba semanal, y es que ambos se han convertido en pareja de baile, teniendo que preparar una coreografía para la canción 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra. Un momento que el italiano ha aprovechado para hacerle una propuesta a la novia de Julen que seguro que no le habrá sentado nada bien ni a él ni a Cristina Porta.



"Podríamos terminar con un beso. Sería solo por ver la cara de uno y de otra... Sería una escena increíble, ¿te imaginas?", le ha indicado el italiano. Unas palabras que han dejado muy sorprendidos a todos. Al enterarse, Cristina Porta ha mostrado su malestar reconociendo que no entenderían que terminasen haciendo eso. "Por un baile me parece excesivo".



Lo cierto es que parece que estas palabras calaron muy profundo en ella, y es que durante la prueba ha estado muy pendiente para ver si el italiano terminaba besando a Sandra. Sin embargo, al final ese momento no se ha producido, algo que le ha supuesto un gran alivio para ella. "No me había puesto lentillas para no verlo por si acaso", ha bromeado Cristina Porta.



Este no es el único momento que ha provocado que la periodista termine molesta con Luca, y es que a ella tampoco le pareció bien que él cocinase una pizza con Sandra en vez de con ella. "Siempre la hacemos juntos", le recriminaba la periodista, que no dudaba en probar más tarde lo que habían cocinado reconociendo que no le gustaba nada.