LECTURAS 'Supervivientes': Melyssa Pinto abandona la isla por complicaciones en su salud y está ingresada

'Supervivientes': Melyssa Pinto abandona la isla por complicaciones en su salud y está ingresada

jueves 27 de mayo de 2021 , 18:30h

Melyssa Pinto estaba imparable en 'Supervivientes 2021' pero un bache de salud ha complicado su paso por el reality. La superviviente ha tenido que ser atendida por los médicos tras sufrir fuertes dolores de estómago y vómitos y finalmente ha tenido que abandonar la isla.



Melyssa Pinto ha conectado con Carlos Sobera y 'Supervivientes: Tierra de Nadie' desde el hospital en el que ha sido ingresada y aún bastante débil ha contado que está intentando recuperarse para volver con sus compañeros cuanto antes.



No obstante, Carlos Sobera le ha dado la peor de las noticias y es que se tendrá que quedar en observación para evitar males mayores y hasta que pueda convivir de nuevo en las extremas condiciones del reality.



"Se te ha diagnosticado una gastroenteritis aguda, tendrás que quedarte en observación una noche para que te puedas recuperar con una estricta dieta y hasta que tu cuerpo pueda asimilar la medicación", le ha dicho Carlos Sobera, que ha querido aclarar que Melyssa estará en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros durante su estancia en el hospital.



"He intentado comer algo, como arroz, pero tengo el estómago cerrado. No consigo recuperarme, pero lo voy a conseguir", ha dicho Melyssa muy tocada moralmente tras este bache de salud.



Finalmente, Carlos Sobera ha querido enviarle un mensaje de ánimo y le ha tranquilizado. "Tus padres están tranquilos, te mandamos ánimos", le ha dicho el presentador a la superviviente muy débil y emocionada.



Melyssa Pinto es una de las supervivientes que más está dando que hablar por su fuerza y su superación en todas las pruebas. A pesar de que empezó muy baja de moral y quiso abandonar, Melyssa está dándolo todo en el reality y su mayor deseo es ponerse bien y volver a la aventura.