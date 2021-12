¡HOLA! Ivonne Reyes reaparece apoyada por su hijo en medio de la polémica con Pepe Navarro

miércoles 01 de diciembre de 2021

Ivonne Reyes ha reaparecido en escena tras la entrevista de Pepe Navarro sobre la paternidad de su hijo. La modelo y presentadora venezolana, acompañada de su hijo, Alejandro Reyes, acudió a un evento en su nueva faceta como coach emocional y trató de evitar hablar con la prensa tras las controvertidas declaraciones del presentador. El conductor de Esta noche cruzamos el Missisipi negó rotundamente en televisión que Alejandro fuese su hijo, asegurando tener pruebas para demostrarlo, aunque sí reconoció que cometió un error al no realizarse la prueba de paternidad en su día.



La presentadora y su hijo viven días complicados después de las duras palabras del conductor, pero el día de su reaparicion ante los medios Ivonne Reyes lo ha hecho aparentemente tranquila, sonriente y junto a su hijo Alejandro, que es y siempre ha sido su gran apoyo en esta lucha que se remonta al año 2006 cuando el periodista Pepe Calabuig señaló que la venezolaba había pedido a Pepe Navarro las pruebas de paternidad de su hijo, de seis años.



"Estoy muy contenta, excited (emocionada)", haciendo referencia a su nuevo reto profesional e intentado evitar cualquier tipo de polémica. "Este proyecto es algo muy serio para mí. No hagamos un espectáculo. Está todo dicho", respondió la presentadora, que ya habló con Kiko Matamoros y éste dio a conocer la opinión de Ivonne en el programa Viva la vida. Según palabras del colaborador, ella cree que "lo que pretende Pepe es que ella presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el 'exceptio veritatis', que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada”. Y Matamoros añadió que Ivonne "mantiene su posición y dice que este señor es el padre". "Para ella y para el muchacho, diga lo que diga Pepe, él es el padre", concluyó.



A la puertas del hotel donde iba a ofrecer su conferencia como coach Tu puesta en escena, señaló cómo se encontraba después de todo el revuelo mediático. "Todo está perfecto y mi hijo Alejandro está muy bien arropado y yo estoy bien", señaló a los micrófonos de Europa Press. Alejandro Reyes se mostró muy sonriente pero evitó en todo momento a la prensa ya que el momento que atravies no es fácil. Su madre contó orgullosa que el joven está centrado en su carrera como actor y al margen de toda la polémica: "Mi hijo está haciendo Yerma con Rafael Amargo y le acaba de salir una película. Está trabajando y estudiando".