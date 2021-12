SEMANA Kiko Rivera retoma un trabajo que genera millones para algunos

miércoles 01 de diciembre de 2021

Kiko Rivera se adentró en el mundo de Twitch, canal al que confió sacarle una gran rentabilidad. Estrenó una sección propia llamada ‘En casa con Kiko’, un programa en el que invitaba a rostros conocidos para charlar sobre su vida y que abandonó de forma temporal hace ya algunos meses.



Él mismo lo comunicó tras entrevistar a 16 famosos que dejaron grandes titulares, sin embargo, de nuevo está de vuelta. Será dentro de algunas semanas cuando lo retome, no obstante, este proyecto va tomando forma y así lo ha explicado en su último post de Instagram. «Este nuevo año 2022 volvemos con más fuerza que nunca en algo que nunca debió marcharse…En enero vuelve «En casa con Kiko» a mi canal de Twitch ¿Estáis preparados para volver a sentir?», escribe el DJ muy ilusionado.



De momento, el hijo de la tonadillera no ha dado pistas acerca de quiénes serán sus invitados, pero muchos confían en que vuelva a sorprender. María Patiño, Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban pasaron por su canal, siendo este el camino que él pretende seguir en el formato. Entonces, alcanzaba una media de 30.000 visualizaciones en Twitch, mientras en Youtube casi triplicaba las cifras, aunque de manera inesperada borró todos los vídeos que en aquel momento había compartido. Los números en su momento crecían de forma paulatina, pero ¿volverá a repetir el éxito? Esta pregunta todavía no tiene respuesta, por lo que habrá que esperar al próximo año para descubrirlo.



Eso sí, en su andadura no ha conseguido, por lo menos hasta ahora, los ingresos que él esperaba. Se esforzará en la plataforma para conseguir más seguidores que permanezcan pendientes de su canal para así mejorar su economía. Según hemos analizado desde SEMANA, los beneficios de un propietario de esta plataforma depende de dos vías: suscriptores (paga a la plataforma mensualmente) y seguidores. Existen tres modalidades diferentes para los suscriptores, según el tipo: 4,99, 9,99 o 24,99 dólares al mes. Del total de ingresos por los suscriptores, la plataforma entrega el 50% de la cuota al propietario del canal, lo que hace pensar que a Kiko Rivera todavía le queda mucho camino por delante. Actualmente tiene 108.000 seguidores, número que seguirá creciendo poco a poco si actualiza como él tiene pensado.