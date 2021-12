SEMANA, El trágico adiós de Verónica Forqué

miércoles 15 de diciembre de 2021 , 11:59h

De nuevo Semana, la revista que destapó el "Escándalo Ponce" (su separación y posterior divorcio de Paloma Cuevas), publica de nuevo en su portada varias imágenes de la pareja. Ana Soria y Enrique Ponce salen de su ostracismo tras varios meses ocultos. Las últimas fotos que pudimos ver de ellos se tomaron en verano, cuando acudieron a vacunarse o a salieron a navegar. Una de ellas fue muy comentada: se veía a Ana durante una caída del barco, con el torero intentando traerla a tierra firme.



El trágico adiós de Verónica Forqué.-



La noticia de la trágica muerte de Verónica Forqué este pasado lunes sigue conmocionando al país. Como no podía ser de otra manera, la actriz protagoniza la portada del nuevo número de SEMANA, donde le rendimos un homenaje después de que se quitara la vida en su casa de Madrid. Llevaba tiempo dando señales de no encontrarse bien.



Su entorno ha reconocido que la actriz no pasaba por su mejor momento. Algo que ella misma reconoció en el plató de ‘MasterChef Celebrity’, programa que decidió abandonar por no encontrarse bien ni con fuerzas. Cuando dio la noticia, le hizo saber a los miembros del jurado y a sus compañeros por qué etapa estaba pasando.



«No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada», declaró la actriz en TVE. «He luchado diez semanas, esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho», decía orgullosa de la decisión que había tomado. «Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo. El cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena», terminaba diciendo convencida de que podría ser algo temporal, de que su vuelta se podría producir.



En el interior de la revista SEMANA podrás leer qué ocurrió durante la mañana de este pasado lunes 13 de diciembre. Además, repasan en SEMANA cómo fueron los últimos años de su vida, así como la última etapa que vivió con su regreso a la televisión al lado del programa culinario de TVE. Su única hija, María Iborra Forqué, es una pieza clave, ya que unos minutos antes de que su madre fuera añada sin vida en su casa, había estado con ella. Podrás leer toda la información en las páginas del nuevo número de tu revista favorita del corazón, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano.



Enrique Ponce y Ana Soria: así celebraron el cumpleaños del torero.-



Cuando mantienen ya una relación de lo más consolidada, Enrique Ponce y Ana Soria reaparecen esta semana en el nuevo número de tu revista favorita. La pareja, que lleva un tiempo asentada en Almería, donde mantienen en discreción su relación, salieron a celebrar el 50 cumpleaños del torero. Sin embargo, tal y como muestras las fotografías que publicamos en el interior de SEMANA, tuvieron un episodio desagradable.



Durante el paseo que dieron antes de la celebración y después de unas compras, Ana Soria se mostró con rostro serio y algo contrariado. En plena conversación con Enrique Ponce, la joven tenía unos gestos en la cara que hacían entender que estaba enfadada. De hecho, Enrique se acercó a ella para abrazarla, dejando a un lado el malestar que había entre ellos para darle algunos mimos.