DIEZ MINUTOS Enrique Ponce confiesa sus planes de futuro: "Le voy a pedir matrimonio a Ana"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 19 de mayo de 2022 , 18:54h

Diez Minutos dedica su portada a Enrique Ponce y Ana Soria con una foto retocada sacada de las redes sociales de la pareja en la que ella le estampa a él un cariñoso beso en la mejilla. "Le voy a pedir matrimonio a Ana", leemos en el titular.



Enrique Ponce quiere pedir matrimonio a Ana Soria. Después de confesar públicamente su amor por la estudiante de Derecho, el torero ha querido ir un paso más allá. Y lo ha hecho en conversación telefónica con un colaborador de DIEZ MINUTOS, donde confiesa EN EXCLUSIVA sus planes de boda. Pero empecemos por el principio. Tras dos años en el ojo del huracán mediático, su relación atraviesa ahora el momento más dulce. Y es que no ha sido fácil para ninguno de los dos sacar adelante esta historia de amor que supuso una conmoción en la sociedad al descubrirse que el famoso torero había roto su matrimonio de 20 años con Paloma Cuevas, madre de sus dos hijas, y había iniciado una relación con una joven estudiante almeriense 27 años menor que él.



Los inicios de su historia de amor fueron muy criticados por la actitud que mantuvo entonces la pareja que, sin pensar en las consecuencias de sus actos, dieron rienda suelta a su pasión en público. Sus redes sociales se llenaron de besos y declaraciones de amor. Más allá fue Enrique que, en una de sus últimas tardes toreando, sorprendía a los aficionados dibujando con su espada en el albero una 'A', inicial del nombre de su amada. Un gesto de amor que no sólo generó división de opiniones en el tendido sino también un apasionado debate en el ruedo mediático. Mientras unos defendían el derecho del torero de volver a enamorarse y hacerlo público, otros criticaban su actitud por ser una falta de respeto a Paloma Cuevas.



Coincidiendo con la negociación de su divorcio con la hija de su apoderado, Victoriano Valencia, Enrique y Ana decidieron apartarse del foco mediático. Tanto, que llegaron a desaparecer de las redes sociales, incluso Enrique se retiró de los toros para trasladarse a vivir a San José, la bella ciudad almeriense en la que reside Ana y su familia. Allí, frente al mar, la pareja alquiló un ático dando comienzo a su vida en común. Muy dolidos, Ana y Enrique han defendido su amor de las mentiras y críticas en 'Viva la vida'. Pero ni siquiera así conseguían que cesaran las especulaciones sobre ellos. En el programa de Telecinco, y sin contener las lágrimas, la propia Ana reconocía la factura que le había pasado, a ella y a su familia, enamorarse del torero y que, pese a ello, eran felices juntos. "Me ha hecho mucho daño lo que se ha dicho de mí. Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor", explicó. Y añadió: "Somos gente normal que intentamos hacer una vida normal, enamorados".