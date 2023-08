LECTURAS ¿Cuándo quiere Miguel Bosé regresar a España?

miércoles 30 de agosto de 2023

"A España voy a volver siempre. He estado veraneando en Mallorca, y pienso que el Mediterráneo es el mar más bello de todo el mundo. Yo soy europeo y español. Lo que pasó es que, en un determinado momento, tuve que tomar una decisión por cuestiones de trabajo. Decidí estar más cerca del bloque de mercados más grande, el que va desde Estados Unidos hasta Argentina. En España el mercado fue cayendo y desapareció casi por completo, aunque es cierto que ahora se está recuperando", ha comenzado diciendo el cantante en una entrevista 'Vanity Fair', donde ha asegurado que si hubiera una razón por la que se mudara a nuestro país de nuevo sería cuando sus hijos emprendieran el vuelo.



"Teniendo hijos pequeños, lo de estar yendo y viniendo, o quedarme mucho tiempo por allí, iba a ser un dolor, así que tomé la decisión de dar el salto. ¿Volveré a vivir allí? Seguramente sí, pero no sé cuándo. Mis hijos están en secundaria, pero en cinco años estarán en la universidad y tendrán sus novias, sus amigos, sus independencias... Se irán a estudiar a otros países y, probablemente, yo no querré estar solo aquí. Pero bueno, esto es una suposición, porque yo aquí en México estoy de maravilla. Amo este país y amo a los mexicanos. Aquí me han dado muchísimo", ha explicado Miguel, quien ha dejado claro que no se arrepiente de nada en la vida porque cree que las cosas que ha hecho, ha permitido y deseado, en el fondo las ha sabido entender. "Lo importante de la vida está en saber entenderla, para así poder extraer conclusiones y crecer. Si me preguntas si haría algunas de las cosas que peor me han tocado, te diría que creo que estaba en mi línea de vida el que yo pasara por ellas. Te das cuenta de por qué te han llegado". ha añadido.



Después de sus vacaciones junto a Nacho Palau y sus cuatro hijos disfrutando de unos días de playa y sol en Mallorca, Miguel también se ha pronunciado sobre lo que significa el amor y lo que supuso la llegada de Tadeo, Ivo, Telmo y Diego: " Cuando estás enamorado piensas que ese amor que sientes es el de verdad, el más grande, porque es algo que te quita el aire y hace que no sepas estar sin ella o sin él. Luego, de repente, llegan los hijos un buen día y un espacio que tenías aquí al lado, pegado a ti pero invisible, se materializa, y tú empiezas a sentir cosas que superan absolutamente a todas las que habías sentido hasta ese momento. Es entonces cuando aparece lo que no sabías que era el amor de verdad, porque es amor a cambio de nada. Es el amor más limpio y puro. Solo lo conoces cuando tienes hijos. Estamos aquí en la tierra para descubrir eso, el amor verdadero", ha confesado en el citado medio.