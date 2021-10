LECTURAS El documental de Rocío Carrasco continúa en marcha: ni aplazamientos ni retrasos

miércoles 06 de octubre de 2021 , 18:38h

¿Cuándo se estrenará en Telecinco 'En el nombre de Rocío'? Es la pregunta que se hace todo el mundo y aunque todavía no se han comunicado novedades en cuanto al comienzo de su emisión, Lecturas ha podido confirmar que el documental sigue adelante sin sobresaltos y que está siguiendo la hoja de ruta marcada. Por tanto, verá la luz en las fechas que estaban previstas desde el primer momento.



2021 ha sido el año en el que Rocío Carrasco ha dado un paso al frente en televisión para contar públicamente todo el sufrimiento al que ha estado sometida durante más de dos décadas por culpa de Antonio David Flores. 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha marcado un antes y un después en la historia del corazón y, en concreto, ha calado muy hondo en la hija Rocío Jurado. En la segunda parte de su documental, la hija de Rocío Jurado ahondará en sus polémicas familiares con los Mohedano y José Ortega Cano. Al contrario de lo que se ha publicado en diversos medios, la emisión de 'En el nombre de Rocío' sigue el planning que tanto la productora como la cadena habían previsto desde el primer momento, por tanto no hay retrasos ni aplazamientos y ni mucho menos una paralización de la emisión del documental.



'En el nombre de Rocío' es uno de los platos fuertes de la programación de Mediaset junto con 'La última tentación' y 'Secret Story' y llegará a la parrilla este otoño. Lecturas ha podido confirmar que para nada la cadena ha decidido retrasar su emisión ni tampoco se está estudiando a fondo todo el material para evitar así posibles nuevas demandas como se ha afirmado. Se desconoce la fecha exacta de emisión pero el trabajo avanza de forma completamente normal y como estaba establecido desde el primer momento.



Esta entrega tan esperada se va a centrar de lleno en los problemas familiares que Rocío Carrasco ha mantenido con su familia materna tras el fallecimiento de Rocío Jurado. Aunque la ausencia de la madre de Rocío y David Flores en los platós es más que evidente (por ahora), durante su última aparición dio detalles de lo que se iba a ver en 'El nombre de Rocío' para evitar que la polémica pase a mayores: "No es una docuserie que se vaya a hacer, ni se está haciendo desde el rencor, desde el resentimiento, la venganza o la maldad. Se está preparando desde la verdad, que en eso sí que me han educado. No me han educado en la maldad, en la venganza".