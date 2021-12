LECTURAS José Luis Gil ('La que se avecina' y ‘Aquí no hay quien viva’) sufre un ictus

miércoles 01 de diciembre de 2021

Lecturas viaja al pasado en su número de hoy para recordar, con imágenes, quién es Vanessa Martín, la mujer que denunció a Pepe Navarro el 29 de diciembre de 2001 tras ser agredida por el presentador. En las fotos vemos al periodista el día que acudió al juicio junto a su abogado, caminando altivo y seguro.



La sentencia que le condenó dice que Navarro "golpeó en reiteradas ocasiones a Vanessa, provocándole contusiones múltiples en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo".



El juez no vio veracidad alguna en la versión que dio Pepe Navarro y que decía que "Cuando la denunciante quería abandonar el piso, se tiró encima de él cogiéndole por el cuello y tirándolo hacia atrás. A consecuencia de eso, él perdió el equilibrio desplomándose de manera involuntaria sobre Vanessa, atribuyendo este golpe a las diferentes contusiones que sufrió". El forense rechazó la posibilidad de que las lesiones fuesen accidentales.



En 2009, Vanessa revivió lo sucedido en el programa Dónde Estás Corazón. Su relato, recogido por Lecturas, es escalofriante: temió por su vida, la ahogaba mientras la golpeaba. La retuvo tras la paliza durante dos horas y tuvo que decirle que le quería para poder huir de él. Después vendrían las amenazas: "Te vas a arrepentir toda tu vida. Tendrás lo que te mereces".



El actor José Luis Gil se recupera en casa tras sufrir, hace solo unos días, un ictus. El actor, de 63 años de edad, que se ha convertido en el presidente da la comunidad más querido gracias a sus papeles en las series ‘La que se avecina’ y ‘Aquí no hay quien viva’ vivió uno de los peores episodios de su vida al enfrentarse a un infarto cerebral.



José Luis Gil, que además ha puesto voz a algunas de las películas más memorables como ‘Buscando a Nemo’, ingresó el 4 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la céntrica calle Príncipe de Vergara en Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo de su cerebro.



Tal y como informa la web de Telecinco, el interprete recibió el alta 22 días más tarde de que se produjera el infarto cerebral, y el 26 de noviembre empezó la recuperación de José Luis Gil en casa. Ha sido la propia familia del actor quien ha hecho llegar al citado medio, que ha sido su casa los últimos años y donde ha alcanzado una enorme fama gracias a la serie de los hermanos Caballero, un comunicado en el que se ha informado con detalle de la salud del zaragozano.





“La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso”, desvela Irene Gil, hija del artista. A partir de ahora, tal y como indica, “empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido”.



La hija de José Luis Gil remarca la importancia de la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento, como piedras angulares en la total recuperación de su padre.