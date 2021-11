DIEZ MINUTOS Kiko Rivera entra en la casa de 'Secret Story'

jueves 04 de noviembre de 2021 , 20:13h

Aún no se ha producido, pero la inminente entrada de Kiko Rivera en la casa de 'Secret Story' ya está despertando una gran expectación por la polémica que supone ver al DJ participando en un reality de Telecinco, la misma cadena a la que hace muy poco criticaba abiertamente. Este jueves 4 de noviembre, Kiko se colará en la casa de 'Secret Story' pero no como concursante, sino en calidad de músico para promocionar su trabajo con una actuación.



Esta inesperada intervención de Kiko en el reality de Mediaset ha sido confirmada por Telecinco. Tanto el hijo de Isabel Pantoja como la cadena televisiva olvidan las rencillas para 'promocionarse' mutuamente, ya que así Kiko puede dar a conocer más 'Te necesito', su último tema en cuyo videoclip participa Irene Rosales, mientras que para Telecinco la aparición del DJ es una baza para subir en audiencia.



Hace muy poco, a mediados de octubre, Kiko Rivera cargaba duramente contra 'Sálvame' y 'Socialité', dos de los programas estrellas de Telecinco, después de que ambos se hicieran eco de una supuesta infidelidad del hermano de Isa P. hacia su mujer durante su viaje de trabajo a Matalascañas.



El DJ mostraba su monumental enfado hacia 'Sálvame' acusándoles de estar "cortito de audiencia" y augurando que se iba a ir "al carajo". Kiko trataba de poner fin a su relación con el programa al pedir abiertamente a 'Sálvame' que no lo llamaran más porque no pensaba volver a pisar el plató.



Sin embargo, Belén Esteban matizaba después que si Kiko Rivera no participaba en 'Sábado Deluxe' era porque el caché que pedía era demasiado alto y apuntaba a la cifra de 60.000 €.



Además, el hijo de Isabel Pantoja arremetía también contra un equipo de 'Socialité' que hacía guardia en su casa. Al salir, Kiko Rivera mostraba su cabreo con Telecinco al grito de "viva Antena 3. Me mola mucho y lo veo muchísimo. Veo Tu cara me suena, lo de las máscaras, mola mucho...". A



Ahora solo queda por ver qué ocurre durante la participación de Kiko Rivera en 'Secret Story' y si es la manera de firmar la paz y retomar la relación.