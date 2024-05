El ayuntamiento de Guadalajara suma otro millón y medio en inversiones para gasto social, asfaltado y renaturalización del casco

Propone una modificación presupuestaria a aprobar en el próximo Pleno Extraordinario, que se celebrará el 14 de mayo, en el que también el Ayuntamiento de Guadalajara celebrará el sorteo de las mesas electorales para las elecciones europeas

martes 07 de mayo de 2024 , 18:38h

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara lleva a su aprobación en Pleno Extraordinario, que se celebrará el próximo martes, 14 de mayo, una modificación presupuestaria por importe de 1.458.000 euros “para dotar de importantes partidas de inversión para seguir mejorando la ciudad con realidades”.



De ella informaba hoy en rueda de prensa el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, junto a los concejales de Infraestructuras y Medio Ambiente, Santiago López y José Luis Alguacil, y ha explicado que, en total, “se incrementan las inversiones que ya figuraban en los presupuestos municipales de 2024 en más dos millones de euros, con esta modificación y otras partidas por decreto, para atender a las prioridades de los vecinos y cumplir nuestros compromisos”.



Estaban ha detallado que 836.000 euros irán al plan asfalto “que vuelve a retomar este equipo de Gobierno, pues se llevaba sin ejecutar años”, 216.105 euros se destinarán al Plan de Renaturalización del Torreón del Alamín y también se presupuesta el arreglo integral del Centro Social del Alamín, tal y como anunciaba este lunes la alcaldesa de Guadalajara, con 179.000 euros, además de 80.000 euros para renovar mobiliarios de distintos los centros sociales.



“Es la mayor inversión de la historia de la ciudad en centros sociales con 3 millones de euros en arreglo integral y adecuación de todos los centros sociales de la ciudad que lo precisan “, ha aseverado Esteban, “mienten quienes dicen que hemos reducido el gasto social, porque es justo al contrario, lo hemos incrementado, como lo demuestran las cifras”.



Así ha recordado que junto a la reforma recién inaugurada este lunes Centro Social de La Amistad, por cerca de 300.000 euros, y la que está en marcha del Centro de Social de la calle Cifuentes con 1.645.978 euros, que tendrá un proyecto modificado de otros 200.000 euros, y ahora se presupuesta 179.000 euros para el Centro Social del Alamín y estaba ya presupuestada una partida de 525.000 euros para los centros sociales de Adoratrices, Casas del Rey y Avenida de Venezuela, ya a punto de licitar, y otros 80.000 euros para mobiliario de distintos centros sociales.



Arreglo de humedades en el CAI Alfanhuí, con 48.400 euros; acceso al gimnasio de Usanos, con 6.418 euros; consultorio médico de Taracena, con 3.685 euros; al barrio de la Estación para terminar de abordar certificaciones de obra del camino viejo de Cabanillas, 285.000 euros y una partida para asistencias técnicas de la ZBE, por 54.500 euros completan, junto a la sentencia de SP11, la modificación presupuestaria propuesta y.

“El Ayuntamiento de Guadalajara tuvo una condena, en 2021 que se quedó sin pagar, y hay que asumir los gastos de urbanización del SP11 de cerca de un millón de euros, entre principal e intereses”, ha recordado Esteban, “nosotros cumplimos con las obligaciones del Ayuntamiento”.



Por último, Esteban ha recordado que ya hubo otra modificación presupuestaria a finales de año, por más de 4 millones de euros, con inversiones que ya se están ejecutando y que el presupuesto del Ayuntamiento contiene otros 5 millones de inversiones, “a los que se suman estos 2 millones de euros, por lo que son ya 11 millones de euros en inversiones para mejorar la ciudad, con recursos municipales, y no de palabra, sino con dotación presupuestaria, con rigor y ejecución, porque lo que no está en el presupuesto, no existe, son cantos de sirena”.



Un nuevo parque junto al Torreón del Alamín



El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha explicado la inversión para renaturalizar el entorno del Torreón del Alamín, “donde se va a demoler la antigua carpintería junto a la calle Salazaras y se va a crear un nuevo parque en una zona muy degradada que servirá para poner aún más en valor este monumento y otros de la zona como la concatedral y el puente de Las Infantas”.



Se invertirán 216.105 euros y el estudio arqueológico previo al proyecto ya está licitado, esperando que el resto de la actuación para esta nueva zona se ejecute en los próximos meses.



“Ha tenido que venir un gobierno liderado por Ana Guarinos para solucionar muchos de los problemas que estaban acuciando a la ciudad de Guadalajara, como esta zona totalmente abandonada”, ha añadido Alguacil “que supone la primera intervención para renaturalizar el casco histórico a la que seguirán otras”.



Respecto a la partida de más de 50.000 euros para asistencias técnicas de la ZBE, Alguacil ha explicado que servirá para implementar diferentes modelos de tráfico y movilidad, según establece el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, PMUS.



Operación asfalto



El concejal de Infraestructura, Santiago López, ha señala que la inversión en la operación asfalto, 836.000 euros, es muy necesaria, “porque en Guadalajara no se supo aprovechar la etapa del Covid como en otras ciudades, para acometerla, y no se ha asfaltado en los últimos años”.



“Son muchas las calles en las que hay que actuar y vamos a empezar por la Avenida de Francia, que es una de las entradas principales de la ciudad y por Ingeniero Mariño, una calle también muy transitada”, ha detallado.



“Con el compromiso de Ana Guarinos la ciudad ha despertado en modelo de gestión y realidad de proyectos”, ha insistido López Pomeda, recordando también las inversiones en centros sociales “que ahora serán más eficientes en el uso de energía y que tendrán todos nuevo mobiliario”.



Por último, explicaba las inversiones en los barrios anexionados, que complementan las ayudas solicitadas a la Diputación provincial y el arreglo del CAI Alfanhui, para concluir “que la agenda de este equipo de Gobierno la marcan las necesidades de la ciudad, donde ya no hay anuncios, sino realidades”.