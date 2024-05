El PP instará al Gobierno de Sánchez en el Congreso para que ejecute de inmediato la doble conexión de los ríos Sorbe y Bornova

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Baja, Pedro Mu-ñoz, y el diputado nacional Antonio Román, han presentado hoy esta iniciativa que pretende poner en marcha una infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua y el desarrollo de nuestra provincia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 07 de mayo de 2024 , 18:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Muñoz, y el diputado na-cional del PP por Guadalajara, Antonio Román, han presentado hoy en rueda de pren-sa la Proposición no de Ley que el Partido Popular ha registrado para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a la tramitación del proyecto, de modo inmediato, y ejecución de las obras e infraestructuras que faltan por ejecutar en la do-ble conexión de los ríos Sorbe y Bornova. Todo ello, respetando las condiciones me-dioambientales en el proyecto de interconexión y aprovechamiento conjunto de dichos ríos.



Los parlamentarios nacionales han dado a conocer esta iniciativa en el marco de la campaña ‘Ruta por España’ que el Partido Popular está llevando a cabo por todo el país. El objetivo, como ha explicado Pedro Muñoz, es “recorrer todas las provincias españolas para escuchar a los ciudadanos de cada zona, para entender sus problemas y necesidades y poder ofrecer soluciones”, en definitiva, ha dicho, “hacer política de verdad frente a la situación de enfrentamiento y muros que quiere levantar Sánchez”.



Sobre esto, el portavoz adjunto en el Congreso se ha referido al “peligroso escenario” al que nos ha llevado Pedro Sánchez “atacando a los medios de comunicación, tratan-do de dividirlos en bandos de buenos y malos en un inaceptable ataque a la libertad de expresión y de prensa”; y con “una intensidad de la marca que condiciona esta legisla-tura que es la corrupción política que supone un vicio de origen cambiando impunidad por votos; corrupción económica que afecta al Gobierno, al PSOE y al entorno, ya ve-remos, más cercano del presidente; y una profunda corrupción moral que pretende levantar un muro entre españoles, señalar a medios de comunicación y acosar de ma-nera increíble a los jueces”.



Pero frente a esta deriva del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular está centrado en lo importante y, por ello, entre otras cuestiones de interés, hoy han presentado públi-camente esta iniciativa que pretende, ha informado el portavoz adjunto de la Cámara Baja, “es que se hagan infraestructuras que mejoren el abastecimiento de agua en esta zona de España”, en referencia a la conexión de los ríos Sorbe y Bornoba.



Por su parte, el diputado nacional del PP por Guadalajara, Antonio Román, ha apelado a la “unidad de todos” para poner en marcha ya esta infraestructura dado que “el em-balse de Beleña (53 Hm3) abastece de agua a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe con más de 400.000 vecinos, y este embalse prácticamente se vacía y rellena con carácter anual y en los meses de elevada pluviométrica se desembalsa preventiva-mente agua que no es aprovechada para ningún uso”. Román ha incidido en que “a escasos kilómetros se encuentra situado el embalse de Alcorlo con 180 Hm3 de capa-cidad y que no alcanza los niveles máximos prácticamente en toda su historia” y “cada vez se sufren más periodos de sequía y además la población del Corredor del Henares sigue creciendo”. Por otra parte, “los agricultores y ganaderos abastecidos por ambos embalses reclaman garantizar el agua para uso agrícola”.



No obstante, “se trata de una inversión planificada hace casi 20 años, paralizada por Declaración de Impacto Ambiental negativa del Gobierno del PSOE”, ha apuntado, re-cordando que desde el PP se han presentado durante los últimos años varias iniciati-vas parlamentarias para exigir al Gobierno de España, a través de la CHT, que impul-se la conexión desde el Sorbe al Bornova.



Por ello, Antonio Román confía en obtener el apoyo de los grupos políticos y, en con-creto también, “del diputado nacional del PSOE por Guadalajara, Alberto Rojo, que es miembro adscrito a la Comisión de Transición Ecológica donde se debatirá esta PNL y debería expresar su voto favorable en línea a lo que la sociedad de Guadalajara y Castilla-La Mancha está manifestando”.