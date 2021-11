¡HOLA! El nuevo piropo de Iker Casillas a Sara Carbonero

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de noviembre de 2021 , 20:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su ruptura el pasado mes de marzo tras once años de amor. No fue una decisión fácil, pero sí meditada y consensuada para mantener "el respeto, el afecto y la amistad", tal y como ellos mismos aseguraron. Y lo cierto es que así ha sido durante estos meses en los que han demostrado que siguen manteniendo una estupenda relación principalmente por el bien de sus hijos (Martín, de siete años, y Lucas, de cinco), cuya felicidad y bienestar es, sin duda, lo más importante para ellos. "Nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos, puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho", aseguraron en el comunicado que mandaron de manera conjunta.



En este tiempo les hemos visto dedicarse mensajes llenos de admiración y cariño, ya sea en selfies, fotos de sus escapadas o en los diferentes proyectos en los que se han embarcado por separado. El que fuera portero del Real Madrid ha vuelto a piropear a su exmujer escribiendo: "¡Muy guapa!" y un emoticono con corazones en los ojos para manifestar lo mucho que le ha gustado la sesión de fotos que ha compartido en sus redes.



En las imágenes vemos a una Sara radiante y serena, posando en un parque en un típico día de otoño con las hojas verdes, amarillas y marrones a juego con su estilismo. La presentadora del programa de radio Que siga el baile lució una falda larga con un original estampado, jersey y mochila, además de llevar su melena suelta ligeramente ondulada. "Comida y @erikam.gonzalez", escribió mencionando a la autora de estas imágenes que describió con la frase "un otoño muy verano".



Después de que el pasado verano coincidieran en la boda de Laura Muñoz, prima materna de Sara, con el empresario Gonzalo Báñez, en Valladolid, la periodista y el exfutbolista fueron fotografiados juntos de nuevo por las calles de Madrid. Iker y Sara se vieron en un una cafetería cercana al domicilio que ambos compartieron, donde quedaron para desayunar, charlar y ponerse al día. Las imágenes, que fueron publicadas en ¡HOLA!, pusieron fin a los rumores que aseguraban que tenían una mala relación. Pese a que siempre se ha mostrado muy discreta en todo lo relacionado con su vida privada, a raíz de las últimas informaciones publicadas sobre ellos, Sara se vio obligada a pronunciarse. Fue durante la presentación del videoclip en el que ha participado del tema Al poco, del grupo Tu Otra Bonita, donde aseguró con un rotundo "por supuesto, por supuestísimo" que la relación con su exmarido sigue siendo excelente.