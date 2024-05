Núñez urge a Page a convocar la Mesa Regional por el Agua como se acordó hace 15 días en el último Pleno del Parlamento regional

Recuerda que los dos consensos en materia de agua existentes en la región han sido liderados por el Partido Popular

martes 07 de mayo de 2024 , 18:41h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a Emiliano García-Page que se convoque a la Mesa Regional por el Agua de manera urgente como se acordó hace 15 días en el último Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación hoy en las Cortes Regionales, donde Núñez ha puesto en valor la importancia de convocar la Mesa Regional por el Agua, como se acordó por segunda vez en la historia democrática de Castilla-La Mancha en el Parlamento regional tras el consenso en materia de agua liderado por Paco Núñez y el Partido Popular.



“La Mesa Regional por el Agua debe valorar cuál tiene que ser el camino por seguir en materia hídrica en la región para garantizar que el agua sea un elemento de riqueza y oportunidades sobre la base del Pacto Regional por el Agua que es la mejor herramienta para defender la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica”, ya que garantiza que los intereses de nuestra tierra en materia de agua puedan ser desarrollados.



A su vez, el presidente del PP-CLM ha subrayado que la Mesa “no es un arma arrojadiza y de enfrentamiento como quiere hacer ver el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Partido Socialista y Page”.



La gente de nuestra tierra ha continuado Núñez, está acostumbrada a cumplir los acuerdos a los que se llegan, y ha recordado a Emiliano García-Page que ya han pasado 15 días desde que el Parlamento regional llegó por consenso a ejecutar el Pacto Regional del Agua, en lo que al Tajo se refiere, y la necesidad de que se reúna la Mesa del Agua.



“Mesa a la cual se acordó invitar a los alcaldes a los que les afecta el río Tajo de manera directa para escuchar su posición e incorporar esas opiniones a la política regional”, pero Núñez ha insistido, “ya han pasado dos semanas y el PSOE de Castilla-La Mancha no ha hecho nada”.



En ese sentido, Paco Núñez ha advertido que el Partido Socialista lleva gobernando más de 40 años y Castilla-La Mancha tiene los mismos problemas en materia de agua desde hace 40 años. “No sabemos si es por incapacidad en la gestión de la política del agua del PSOE o por estrategia en la política del agua del PSOE”.



El presidente regional del PP-CLM, ha reconocido que, si es por incapacidad, lo que debería hacer el Partido Socialista es reconocer que no es capaz. Sin embargo, si fuera estrategia política “sería muy grave”.



“Si Page por pura estrategia política desaprovecha los consensos y no implementa la senda que trazamos desde el diálogo en el Parlamento y en la Mesa Regional por el agua porque cree que en una guerra en materia de agua obtiene un mayor rédito electoral, es tremendamente grave. Pero lo que ha quedado claro es la incapacidad de García-Page de aprovechar los consensos que la región ofrece”.



Esta estrategia del PSOE, en palabras de Núñez, busca generar tensión y enfrentamiento en materia de agua y perjudica a nuestros agricultores y a los ganaderos que ven como no se acometen las inversiones hídricas necesarias para mejorar la rentabilidad de su campo, provocando la pérdida de oportunidades, la huida de inversiones y el empobrecimiento de nuestro campo



“Page dice lo que quiere oír la gente en cada momento. Se queja de que Sánchez de manera recurrente haga trasvases de agua en Castilla-La Mancha, pero cuando Sánchez dice que se va y por ende la política de agua puede cambiar, Page va corriendo a Ferraz a pedirle que se quede”.



Y ha recordado que Emiliano García-Page todavía no ha ido a la Moncloa a entregarle a Pedro Sánchez el Pacto Regional por el Agua desde diciembre del 2020 que se firmó el pacto, para trasladarle el gran consenso en materia de agua que hay en Castilla-La Mancha.



Por otra parte, Núñez ha defendido que no entiende por qué Emiliano García-Page se alegra de que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno ya que baja la inversión para Castilla-La Mancha, se aumentan los trasvases o se perjudica la financiación de la región.



El presidente regional del PP-CLM ha destacado que no le van a encontrar en la confrontación en materia de agua, ya que se encuentra en política para solucionar los problemas de los castellanomanchegos.



“No voy a estar nunca en las posiciones de enfrentamiento, del insulto, que está hoy provocando el Partido Socialista, y voy a estar siempre en los consensos y los entendimientos que además en muchas ocasiones logramos liderar desde el Partido Popular para el conjunto de la región”, ha finalizado.