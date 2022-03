SEMANA Rocío Flores firma un nuevo contrato en televisión: ficha por Sonsoles Ónega

miércoles 02 de marzo de 2022

miércoles 02 de marzo de 2022 , 17:58h

Semana publica este miércoles varios documentos que demuestran que ya hay acuerdo para el Museo Rocío Jurado de Chipiona: se firmó en 2020 tras dieciséis años de obstáculos, trabas y complejas cuestiones administrativas.



Fueron el Ayuntamiento de Chipiona y su heredera Rocío Carrasco los que estamparon su rúbrica en los documentos que detallan los pormenores del funcionamiento del centro.



Y el punto clave: Rociito ya percibe las retribuciones económicas que se pactaron entonces. 30.000 euros anuales, a razón de 2.500 al mes más impuestos, "como contraprestación por la cesión de fondos al museo". Y eso que el llamado "Centro de Interpretación" ni siquiera ha abierto sus puertas.



No serán, dice Semana, sus únicos emolumentos. Rocío Carrasco también tendrá derecho al cincuenta por ciento de los beneficios netos que se deriven de la venta o reproducción de objetos de merchandising.



Rocío Flores llegó a Telecinco para defender a Olga Moreno en ‘Supervivientes’, no obstante, su papel como colaboradora se está consolidando. Un año después de su primera intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, la joven amplía sus contratos. La hija de Antonio David Flores ha fichado por ‘Ya son las ocho’, donde comenzará muy pronto y donde pueda que coincida con Gloria Camila. De este modo, colaborará semanalmente en dos espacios de Mediaset, un paso profesional que le ha hecho inmensamente feliz y con el que su trayectoria en la pequeña pantalla se va ampliando.



El contrato se firmó hace algunas semanas, pero no será hasta dentro de unos días cuando se estrene en plató. Así lo ha revelado La Razón, quien cuenta que la joven estará como tertuliana solo dos días al mes, aunque el ritmo lo marcará en todo caso la actualidad. Rocío Flores está en primera línea mediática desde que su madre comenzara la docuserie, un año en el que su vida se ha visto sacudida por diferentes sucesos. Su padre se ha separado de una mujer a la que ella adora, ha roto con Manuel Bedmar y, además, ha sido criticada en diferentes platós por sus declaraciones sobre su madre. A pesar de que quiere paz, ese momento tan ansiado no ha llegado para ella, lo cual ha provocado que se derrumbe en televisión. «He tocado fondo», decía hace tan solo unos días.