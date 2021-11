SEMANA María Teresa Campos se despide de su casa: "Aquí está el esfuerzo de toda mi vida"

jueves 04 de noviembre de 2021 , 20:05h

Sorpresa en la portada de Semana: Bertín Osborne tiene una nueva ilusión. Se trata de una joven sevillana llamada Chabeli Navarro con la que, dice la revista, lleva viéndose desde hace cinco meses.



María Teresa Campos se despide de su casa: "Aquí está el esfuerzo de toda mi vida".-



La presentadora de televisión no ha dudado en pararse con la prensa para explicar cómo está viviendo este paso tan decisivo en su vida. «En esta casa está el esfuerzo de toda mi vida. Yo como no he servido para los negocios ni me han gustado lo invertí en esta casa», ha declarado visiblemente emocionada por dejar su casa de toda la vida.



A pesar de que es un paso importante, se muestra feliz por irse a vivir cerca de su hija Terelu: «Me voy a un piso normal que es lo lógico para este momento de mi vida. Me voy a un piso que está muy cerca de Terelu», dice feliz. La presentadora asegura encontrarse bien a pesar de la tristeza que supone dejar su hogar: «Yo estoy bien, no me puedo quejar viendo todas las cosas que se ven. Estoy bien, tengo salud, tengo mis achaques lógicos sabes que tengo yo artrosis en el cuello pero por lo demás con las cosas que hay no me puedo quejar», dice.



Aprovecha la ocasión para decir que sigue estando en búsqueda activa de trabajo. Tiene un deseo claro y no duda en hacerlo público: «Pues como yo soy una persona que he hecho televisión y radio toda la vida pues que a lo mejor se les ha olvidado… que lo recuerden», dice antes de instalarse en su nueva casa a la espera de que esté todo colocado.