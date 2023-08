DIEZ MINUTOS Valeria Duque deja claro, al fin, de qué conoce a Rauw Alejandro

jueves 03 de agosto de 2023 , 13:20h

Tras muchos rumores y mentiras vertidos sobre Valeria Duque, la modelo colombiana ha querido hablar en la televisión española para aclarar muchas cosas sobre las informaciones de las que ha sido protagonista desde hace días: la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía.



La joven ha recibido muchas críticas a través de redes sociales, y se le ha acusado -además de ser la supuesta causante de la separación de la pareja- de cosas muy feas mientras llenaba titulares en medios de todo el mundo. Por eso, este martes Valeria ha querido hablar en 'El programa del verano', justo después de que Rosalía diera sus primeras y únicas declaraciones sobre la ruptura, para zanjarlo todo de una vez por todas.



Ya en sus primeras palabras, desmentía la totalidad de los hechos: "No tengo ninguna relación con Rauw Alejandro. Yo estuve en México haciendo un curso de actuación para cine, y cuando estoy allí voy a un concierto de Rauw en Ciudad de México, como una fan más", ha dicho. Los rumores apuntaban a que en el backstage podía haber habido un encuentro íntimo, pero nada más lejos, según ella: "(Los miembros del equipo de Rauw) no me dijeron nada de entrar al backstage. Yo no le conocí en el backstage, le conocí en otro evento que hubo en Ciudad de México. Yo al backstage entré con una pulsera como una persona más", ha revelado.



Sobre la fiesta posterior a ese concierto, donde sí coincidieron, también ha querido hablar, porque no le invitaron ni Rauw Alejandro ni su 'staff': "Conozco a varias personas de México y es por eso que fui a la fiesta. No tiene ningún misterio", desmentía tajante.



Eso sí, a quien sí ha confirmado que conoce es a su mánager, pero como conoce a muchos otros de la industria, porque ella también se mueve en ese mundillo: "Yo soy amiga del mánager de él, pero nada tiene que ver con Rauw. Simplemente es una amistad, y sí hablamos de que se me estaba atacando injustamente y ya, aunque yo decidí callarme porque nada tenía que ver conmigo. Pero el 'hate' cada vez era peor, entonces ya sí me toca salir a dejar todo muy claro para que me suelten", apuntaba bastante cansada de la historia.



Según apuntaba Pepe del Real en 'El programa del verano', quien había difundido el rumor era la hermana de una amiga suya, contra la que no ha aclarado si emprenderá acciones legales: "Es una persona envidiosa y malintencionada. Mi amiga me ha contado que esta chica tiene problemas de conducta desde hace años. Estas cosas me dañan a mí y a mi imagen, y yo vivo de eso. Yo soy influencer desde hace mucho tiempo, he hecho trabajos como modelo, publicidades… imagínate todo ese trabajo hecho con tanto amor lleno de odio en redes sociales", añadía Valeria.