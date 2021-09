DIEZ MINUTOS María Teresa Campos y su reacción tras las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet

miércoles 22 de septiembre de 2021

María Teresa Campos ha reaparecido después de que Edmundo Arrocet hablase sobre su ruptura en 'Secret Story'. La presentadora ha acudido al médico en la clínica de La Luz, en Madrid. Allí, ha sido preguntada por cómo ve que su ex pareja esté hablando de ella en el concurso, sobre todo después de asegurar que él jamás le dejó por un mensaje de móvil, como la periodista ha contado en más de una ocasión. ¿Qué le parece que esté diciendo todo esto sobre ella más de dos años después de su ruptura?



La madre de Terelu Campos ha explicado que se encuentra perfectamente, restándole importancia a su visita médica. En cuanto a su ex pareja, se ha mostrado bastante molesta al volver a tener que hablar de este tema y ha dejado claro que prefiere mantenerse al margen de todo lo sucedido . "No voy a contestar nada sobre un tema del que ya he dicho lo que tenía que decir y no me compete", ha indicado visiblemente tranquila.



Sin embargo, mientras que ella prefiere guardar silencio sobre este asunto, Edmundo no deja de hablar de ella en el concurso y de generar nuevas polémicas. La última de ellas ha estado relacionada con las infidelidades, y es que el chileno ha asegurado que ha sido infiel a sus parejas pero que nunca le habían pillado. Un tema que más tarde quiso matizar al saber que le estaba escuchando Terelu Campos, asegurando que a María Teresa nunca le fue desleal con otra mujer.



Un testimonio que parece que ella no ha escuchado, y es que según desveló su hija y su nieta, Alejandra Rubio, la presentadora está intentando mantenerse al margen y no ver el concurso que está haciendo Edmundo, ya que sabe que podría hacerle daño escuchar lo que él pueda decir dentro de la casa de los secretos.