¡HOLA! La tía de Iñaki Urdangarin asegura que están muy disgustados en su familia: 'La madre está fatal'

miércoles 26 de enero de 2022 , 18:37h

La biblia de las revistas del corazón trae a la infanta Cristina a su portada: una imagen de archivo de la hermana del rey, cabizbaja, mientras acudía a un funeral, vestida de negro, protagoniza a toda página la revista, que titula: "El dramático final. La verdadera historia de su separación".



Después, en páginas interiores, la primera frase del reportaje deja las cosas claras: "La infanta de España que renunció a casi todo por amor ha sido traicionada. Habían superado los años más difíciles, el juicio público, la caída en desgracia, la cárcel, el vacío… Y ya no les quedaba mucho para empezar donde lo dejaron, después de compartir una década de suplicio, doña Cristina se encontró con otra pesadilla con la que no contaba… (…) De ver la luz al final del túnel al abismo personal". Se refiere a las fotos que confirman que su marido está con otra.



La revista reconstruye a través del "círculo más allegado de la infanta" cómo está ("destrozada") e insiste en que Cristina se enteró de la existencia de las fotos horas antes de que salieran publicadas. Fue el martes, durante su jornada de trabajo y a través de alguien de su entorno que no es su familia. "Las fuentes consultadas confirman que el exduque no le había dicho nada a su mujer" de su nueva ilusión.



La tía de Iñaki Urdangarin asegura que están muy disgustados en su familia: "La madre está fatal" .-



La infanta Cristina no puede estar más triste después de haber tomado la decisión más difícil que ha sido separarse de su marido y padre de sus cuatro hijos, tal y como publica ¡HOLA! en la revista de esta semana. La decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo y el comunicado oficial firmado por ambos llegaba el pasado lunes después de la reunión familiar que mantuvieron la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Ginebra el pasado fin de semana. Janine Liebaert, la tía de Iñaki Urdangarin y hermana de su madre Claire Liebaert, era una de las primeras en pronunciarse tras el anuncio de la interrupción matrimonial de su sobrino y la infanta Cristina.



La tía del exduque de Palma ha asegurado que la familia se encuentra "muy mal" por lo sucedido. En una conversación telefónica mantenida con Sálvame, Janine Liebaert asegura que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya llevaban tiempo distanciados "no es una cosa que haya sucedido de un día para otro", pero no por ello han dejado de causar conmoción en su familia las fotos de Iñaki Urdangarin de la mano de su compañera de trabajo Ainhoa Armentia paseando por una playa del País Vasco francés.



"La madre está fatal y los hermanos también, porque (Iñaki) tiene su pareja desde hace veintitantos años y hay que ver la infanta Cristina con todo lo que ha pasado la pobre. Ella está superenamorada de él", han sido las palabras de Janine, que vienen a demostrar el gran vínculo que mantenía la infanta con su familia política. La familia señala que adora a Cristina y están verdaderamente disgustados. "Mi hermana se lleva muy bien con Cristina, ella está constantemente yendo a Vitoria con mi hermana. Desde siempre se han llevado de maravilla", confirma.



Su hermana Claire Liebaert, madre de Iñaki Urdangarin, ya respondió escuetamente a las preguntas de los periodistas tras las comprometidas fotografías de su hijo. Preguntada por si estaba al tanto de la situación, la progenitora ´del exduque de Palma se limitó a responder brevemente con un "sí, sí" al reportero del programa Viva la vida. Sin embargo, días más tarde, algo más tranquila, ha aclarado: "Estamos todo bien, ya hemos hablado y ya está todo dicho, más no puedo decir". Y confirmó que había hablado con la infanta Cristina y que su relación iba seguir siendo igual que hasta ahora.



"No es agradable lo sucedido", ha manifestado Claire Liebaert ante los periodistas. Apenas unos días antes, Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y sus cuatro hijos habian estado con ella en Vitoria despidiendo el 2021. Allí fue fotografiada doña Cristina paseando con sus cuñadas, Laura y Lucía, antes de viajar a Madrid con su hija Irene para felicitar el año a su madre, la reina Sofía, y ver a su hermana, la infanta Elena. Nada hacía presagiar entonces que las cosas iban a ocurrir de este modo.