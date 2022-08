LECTURAS Isa Pantoja encantada con sus nuevos glúteos tras su último retoque estético

miércoles 17 de agosto de 2022

En Lecturas nos dan un buen paseo por la playa mientras los famosos disfrutan de sus vacaciones. Es el caso de Paz Padilla, que se da un chapuzón en Cádiz mientras su futuro televisivo sigue en aire (no obstante, la expresentadora de Sálvame ha sido reincorporada a Mediaset tras su fulminante despido), y de Lolita, que se pasea como una "abuela espectacular", dice la revista, en un bikini blanco.



Isa Pantoja encantada con sus nuevos glúteos tras su último retoque estético.-



Cansada de polémicas familiares, su día a día se limita a pasar tiempo con su hijo y su novio Asraf Beno, con quien sueña con ampliar la familia y casarse muy pronto. Después de meses volcada en sus estudios, la joven ha recuperado la motivación por el deporte y no hay día en el que no comparta cómo es su rutina en el gimnasio.



Lo que hasta ahora era un secreto es que Isa Pantoja ha recurrido a la medicina estética para presumir de tipazo. Tal y como ella misma ha confesado en 'El Programa del verano' este miércoles, se ha sometido a un tratamiento no invasivo que le ha aumentado sus glúteos para conseguir el efecto push up tan de moda en la actualidad.



Ella misma ha explicado con lujo de detalles que se trata de un tipo de radiofrecuencia que focaliza en el músculo del glúteo y que no duele en absoluto, no requiere de anestesia, ni hospitalización, ni ningún tipo de cuidados específicos: "Se supone que te lo hace más redondito", contaba a la vez que presumía de nuevo culo en directo. Eso sí, aunque el resultado es más que evidente parece que Isa no volverá a repetir experiencia.



A pesar de su juventud, Isa Pantoja nunca ha escondido los retoques a los que se ha sometido. Con solo 18 años, la hermana de Kiko Rivera se sometía a un aumento de pecho. Al mismo tiempo, se sometió a una lipoescultura con la que acentuó su cintura. Además, ha recurrido al ácido hialurónico en los labios y diferentes tratamientos estéticos faciales y corporales para mejorar la apariencia de su piel y eliminar la antiestética celulitis.